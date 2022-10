District régional du centre de l’Okanagan – Kelowna Capital News

Assurez-vous que vos décorations d’Halloween ont plus d’une nuit de plaisir effrayant en les compostant au lieu de les jeter à la poubelle.

Le Bureau de réduction des déchets du district régional encourage la population à couper ses citrouilles en petits morceaux et, si possible, à ajouter quelques feuilles au bac à compost pour permettre aux courges de se décomposer plus rapidement. Les citrouilles sont riches en azote, elles créeront donc un sol utile et riche en nutriments à utiliser dans notre jardin au printemps.

Les citrouilles peuvent également être jetées dans votre panier de déchets de jardin en bordure de rue si vous ne faites pas votre propre compostage. Assurez-vous simplement de vérifier votre calendrier Living Green, l’application Recycle Coach ou rdco.com/recycle pour connaître la date de votre prochain ramassage prévu.

Les citrouilles peuvent même être conservées pour faire une soupe saine ou une gâterie savoureuse, si elles n’ont pas trop souffert de la peur le soir d’Halloween.

Les emballages de bonbons peuvent également être retournés aux dépôts de recyclage, vous pouvez donc faire votre part pour que nos sites d’enfouissement aient l’air moins effrayants.

Pour plus d’informations, visitez rdco.com/recycle, envoyez un courriel à recycle@rdco.com ou appelez le bureau régional de réduction des déchets au 250-469-6250.

Ville de West KelownaHalloweenKelownaOkanagan