District ouest de Virginie | Un homme de Charlottesville arrêté pour avoir exploité un réseau de prostitution sur la côte Est

CHARLOTTESVILLE, Virginie – Un homme de Charlottesville, en Virginie, qui a publié des centaines d’annonces sexuelles à des fins commerciales pour des femmes adultes dans diverses villes de Virginie, de Caroline du Nord, de Caroline du Sud, du Maryland et de Pennsylvanie, a été arrêté tôt ce matin pour avoir enfreint la loi Mann, une loi fédérale qui criminalise le transport de toute femme ou jeune fille à des fins de prostitution.

Brian Lamont Turner, 42 ans, a été arrêté ce matin dans une maison de Charlottesville à la suite d’une confrontation de plusieurs heures avec la police concernant une plainte pénale fédérale l’accusant d’un chef d’accusation de violation de la loi Mann.

L’avocat américain Christopher R. Kavanaugh du district ouest de Virginie et Stanley M. Meador, agent spécial en charge de la division Richmond du FBI, ont annoncé l’arrestation.

Selon des documents judiciaires, en février 2023, le Federal Bureau of Investigation a reçu plusieurs rapports des forces de l’ordre locales identifiant Turner et des femmes adultes soupçonnées de se livrer à des actes sexuels commerciaux.

L’enquête du FBI a révélé un compte sur le site Web commercial du sexe SkiptheGames.com enregistré avec une adresse e-mail connue pour être utilisée par Turner. Le compte a publié des centaines de publicités sexuelles commerciales dans divers États, notamment en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, dans le Maryland et en Pennsylvanie.

Selon des documents judiciaires, l’une des annonces les plus récentes de Turner a été publiée le 17 janvier 2024, annonçant du sexe commercial à Charlottesville.

Turner contrôlait tous ou presque tous les aspects de l’organisation de rendez-vous sexuels commerciaux. Il créait les publicités, communiquait avec les clients et planifiait les dates. Des messages texte le montrent en train de fournir des instructions et des informations à ses victimes sur des dates, telles que la durée prévue de la date et le montant à facturer. Turner transportait également les victimes adultes vers et depuis les hôtels et restait souvent dans le parking de l’hôtel ou dans une autre chambre d’hôtel pendant que les victimes voyaient des clients du sexe.

Turner a spécifiquement ciblé les femmes victimes de toxicomanie, les a recrutées et a utilisé leur toxicomanie pour les contrôler. Turner est devenu la principale source d’approvisionnement en drogue des femmes et a menacé de refuser la drogue à ses victimes si elles ne terminaient pas leurs rendez-vous sexuels commerciaux ou ne suivaient pas ses instructions.

De plus, Turner est connu pour posséder une arme à feu et l’a utilisée pour obliger ses victimes à suivre ses instructions.

Le FBI enquête sur l’affaire. Le service de police de la ville de Charlottesville et le service de police du comté d’Albemarle ont aidé à l’arrestation de Turner.

La procureure adjointe des États-Unis, Melanie Smith, poursuit l’affaire.

Une plainte pénale n’est qu’une allégation, et tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce qu’ils soient prouvés coupables hors de tout doute raisonnable par un tribunal.