District Hogs and Slingers : l’équipe NFL de Washington va-t-elle encore changer de nom ?

jeIl semble qu’un autre changement soit en réserve pour la franchise NFL de Washington, dont le surnom a déjà été changé deux fois au cours des trois dernières années. Les nouveaux propriétaires ont toutefois simplement insisté sur le fait que le club ne reviendrait pas à ce surnom utilisé depuis 87 ans.

Même si ce nom était une insulte raciste, de nombreux fans de longue date veulent le ramener – en partie parce que le surnom actuel, Commanders, ne parvient pas à résonner. Les propriétaires ne semblent pas favorables à un hybride utilisant des parties de l’ancien nom, comme dans Red Hogs ou Pigskins.

Lorsque la franchise est devenue les Washington Commanders en février 2022, l’entraîneur-chef Ron Rivera, un ancien morveux de l’armée américaine, a déclaré qu’il aimait le nouveau nom car il avait des connotations militaires, idéales pour une équipe de la capitale nationale.

« Les militaires? Cela me paraissait parfaitement logique. Kevin B Blackistone a écrit dans le Washington Post quand le surnom a été introduit. « Mais pas parce que Rivera était le fils d’un militaire de 32 ans et qu’il a grandi sur des bases militaires à l’étranger et dans cette région avant de s’installer à Monterey, en Californie. Ni parce que le siège de cette équipe de football est le siège des forces armées de ce pays, avec le Pentagone juste de l’autre côté de la rivière, en Virginie.

«Au contraire, c’est parce que l’armée, avec son faste patriotique, est si inattaquable aux yeux de beaucoup de gens qu’elle pourrait être considérée comme le désodorisant ultime d’une franchise qui, ces dernières années, a roulé sur une odeur après l’autre pour masquer son une puanteur grandissante.

Le problème n’a pas de solution facile. Le nom original de l’équipe est dévoilé, même si une pétition a été lancé pour le changer. « Changer brusquement le nom ne tient pas compte de l’héritage positif que le nom a construit au fil des années et désoriente les fans passionnés qui ont investi leurs émotions, leur temps et leur soutien indéfectible dans l’équipe », peut-on lire dans la pétition. Pouah.

Quelques fans ont aimé le nom temporaire utilisé au cours des saisons 2021 et 2022 – Washington Football Team sonnait un peu comme un club de football européen – mais Commanders est bof. Il fallait choisir quelque chose, car Dan Snyder, qui possédait l’équipe de 1999 jusqu’à ce qu’un groupe d’investisseurs dirigé par Josh Harris l’achète pour 6,05 milliards de dollars en mai, s’est fait dire par les entreprises qu’elles abandonneraient le parrainage.

Mais le nouveau nom a l’odeur de l’ancienne propriété. Snyder était détesté par les fans – qu’ils aimaient ou détestaient l’ancien surnom – parce que l’équipe était en proie à une horrible culture de travail qui incluait le harcèlement sexuel, l’intimidation et l’intimidation. Ou peut-être était-ce parce que Washington n’a remporté que deux matchs éliminatoires, aucun depuis 2005, à l’époque où Snyder possédait l’équipe.

Puisque George Washington, l’homonyme de la ville, fut le commandant de l’armée continentale puis américaine de 1775 à 1783, « Généraux » aurait peut-être mieux fonctionné comme nom de l’équipe. Mais une équipe de basket connue sous le nom les généraux de Washington ont été des perdants nocturnes face aux Harlem Globetrotters pendant des années.

Colin Fowler, originaire du District de Columbia qui était un fan de Washington lorsqu’il était enfant et qui est maintenant directeur du design pour une agence de création, suggéré au Post récemment que « District Hogs » pourrait être un nouveau nom approprié.

Le changement de nom conceptuel incroyablement détaillé d’un fan pour les Commanders https://t.co/iBNLfIEqwT –Dan Steinberg (@dcsportsbog) 7 septembre 2023

Il a même imaginé une nouvelle image conceptuelle, n’utilisant ni « rouge » ni « skins ». Il s’agissait de District, parce que l’équipe espère jouer dans un nouveau stade à Washington DC proprement dit, et de Hogs, du nom des légendaires joueurs de ligne offensive qui ont aidé l’équipe à remporter trois Super Bowls dans les années 80 et 90.

Fowler a même bricolé la palette de couleurs bordeaux et or et a conçu un casque doré avec un porc aux défenses très en colère qui incorpore subtilement les trois étoiles et les deux barres du drapeau du District de Columbia. Il est plus agressif que le « W » indéfinissable qui figure désormais sur les casques.

Ce n’est pas la première fois qu’une franchise sportive professionnelle de Washington a des problèmes avec un surnom. Les Wizards de Washington de la NBA a changé leur nom des Bullets en 1997 à cause de la violence armée qui sévissait à Washington. Il y a eu un retour de bâton à Washington, où 40 % de la population est noire, car « Wizard » est un rang du Ku Klux Klan, mais l’équipe NBA a gardé son nom.

« Slingers » pourrait être un surnom sympa, car ce serait un hommage au quarterback du Temple de la renommée « Slingin’ Sammy » Baugh, qui a mené Washington au titre de la NFL en 1937, sa première année de recrue et la première de l’équipe à Washington.

Mais Mitchell Rales, le principal associé du groupe de propriété de Harris, a déclaré ce mois-ci à un dîner de 700 personnes à Washington : « Nous n’allons pas ressusciter le passé. Nous parlons de l’avenir. Notre objectif est de construire l’avenir et de ne pas avoir une culture de division dans laquelle nous sommes engagés.

Oubliez un surnom avec Red ou Skin dedans. Pendant qu’ils y sont, ils pourraient aussi bien se débarrasser du bordeaux et de l’or. Partez de zéro, comme une équipe d’expansion. La franchise NFL de Washington a une histoire brillante, mais les 25 dernières années ont été mémorables pour de mauvaises raisons.

Pensez élégant, puissant, moderne et rapide. Cette équipe a besoin d’un redémarrage complet.

J’aime quelque chose comme Force, car il y a de nombreuses façons d’interpréter le mot : force aérienne, force terrestre, force imparable, force avec laquelle il faut compter, échappés et interceptions forcés. Il serait utile que l’équipe, quel que soit son nom, gagne plus souvent qu’elle ne perd.