District de Woodridge. 68 nomme un nouveau doyen des étudiants du premier cycle du secondaire – Shaw Local

Le conseil scolaire du district 68 de Woodridge a nommé à l’unanimité Alisa Zawodny comme nouvelle doyenne des élèves de l’école secondaire Thomas Jefferson.

La nomination a été faite lors de la réunion du conseil d’administration du 25 juillet, selon un communiqué de presse.

Zawodny fait partie du district 68 depuis 2018 en tant qu’entraîneur pédagogique à l’école élémentaire Willow Creek. Elle a également été stagiaire principale et administratrice de l’année scolaire prolongée en éducation spécialisée. Avant de rejoindre le district 68, Zawodny était enseignant de quatrième année au ACERO Charter School Network à Chicago. Elle a commencé sa carrière au Cartwright School District 83 à Phoenix.

“Nous sommes ravis d’accueillir Alisa dans notre famille Jefferson”, a déclaré Justin Warnke, directeur de Thomas Jefferson Junior High, dans le communiqué. “Alisa est une éducatrice axée sur les relations qui croit qu’il faut maintenir les étudiants à des attentes académiques et comportementales élevées. L’expérience qu’elle a acquise au cours de sa carrière d’enseignante et d’entraîneure l’a façonnée en tant que professionnelle et assurera son succès en tant que doyenne. Son expertise dans les pratiques pédagogiques, son succès avéré dans la gestion de classe et sa connaissance de la création d’un environnement d’apprentissage respectueux du cerveau profiteront vraiment à nos élèves, à notre personnel et à notre communauté. Je suis ravie d’avoir l’opportunité de servir aux côtés d’Alisa et d’apprendre d’elle.

Zawodny a obtenu une maîtrise en leadership scolaire de l’Université Concordia de Chicago, une maîtrise en leadership pédagogique K-12 de la Northern Arizona University et un baccalauréat en éducation élémentaire K-5 de l’Eastern Michigan University.

“Je suis honoré et reconnaissant d’avoir l’opportunité de continuer à travailler en tant que chef d’établissement au sein de la communauté de Woodridge”, a déclaré Zawodny dans le communiqué. «Bien que l’équipe de Willow Creek me manquera, je suis impatient de soutenir nos élèves du premier cycle du secondaire dans les jours à venir. J’ai hâte de créer de nouvelles relations entre les familles, les élèves et les membres du personnel de Jefferson Junior High.