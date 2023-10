District 66 à la recherche de sous-traitants – Shaw Local

Le district scolaire Centre Cass 66 embauche désormais des enseignants suppléants qualifiés pour rejoindre son équipe et sa communauté d’apprentissage.

Qu’il s’agisse de journées occasionnelles adaptées à votre emploi du temps ou de congés de maternité à long terme, le district cherche à répondre aux besoins du district et à continuer de créer des environnements scolaires durables.

Les taux de rémunération sont de 14 $ à 20 $ de l’heure pour les remplaçants non certifiés et à partir de 170 $ par journée complète pour les remplaçants certifiés. Vous pouvez également vous rendre au siège du quartier Informations de remplacement page pour plus de détails.