Distribution, première date et plus – Hollywood Life

Crédit d’image : HBO

HBO crée une émission télévisée basée sur le jeu vidéo d’action-aventure Le dernier d’entre nous. La série post-apocalyptique impliquera des personnages et des intrigues du jeu vidéo, développé par Naughty Dog et publié par Sony Computer Entertainment en 2013. Le dernier d’entre nous est sorti sur PlayStation 3 et est instantanément devenu l’un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Maintenant, HBO espère capitaliser sur le succès du jeu avec l’adaptation télévisée très attendue. Voici tout ce que vous devez savoir sur HBO Le dernier d’entre nousy compris la date de la première et le casting.

Où et quand puis-je regarder la série télévisée “The Last Of Us” ?

Le dernier d’entre nous devrait être diffusé au début de 2023. L’émission sera diffusée sur HBO et sera également disponible en streaming sur HBO Max. Il ne sera pas disponible sur Netflix. Initialement, l’émission devait commencer en 2022, mais ensuite, le chef de la programmation de HBO Casey Bloys a précisé qu’il serait décalé à 2023. “Le dernier d’entre nous tourne actuellement au Canada. Nous n’avons pas encore annoncé de date de diffusion”, a-t-il déclaré. Le journaliste hollywoodien en février 2022. “Mais ce n’est pas 2022. Ils tournent toujours à Calgary.”

Craig Mazinqui a développé le spectacle aux côtés Neil Druckman, a révélé sur un podcast en juillet 2021 que la série sera composée de dix épisodes. Chaque épisode durera environ une heure, a déclaré Craig, ce qui signifie que la durée totale de l’émission sera de dix heures.

Le dernier d’entre nous a commencé le tournage le 12 juillet 2021 à Calgary, en Alberta, au Canada. Les acteurs et l’équipe auraient dû se mettre en quarantaine pendant deux semaines avant d’entrer au Canada en raison de la pandémie de COVID-19. Le tournage a également eu lieu à Downton Edmonton en octobre 2021. La production s’est officiellement terminée le 11 juin 2022.

Qui est le casting de “The Last Of Us” ?

Pedro Pascal dans le rôle de Joel, chargé de faire sortir clandestinement une jeune fille nommée Ellie des États-Unis post-apocalyptiques. Pedro a filmé le spectacle après la sortie de la deuxième saison de son populaire Guerres des étoiles série Le Mandalorien. Il aurait reçu plusieurs grosses offres de réseaux et de streamers pour différents projets, et il a finalement choisi Le dernier d’entre nous. Mahershala Ali et Matthieu McConaughey auraient été dans le mix pour jouer Joel. Pedro a été officiellement choisi pour le rôle principal en février 2021.

dans le rôle de Joel, chargé de faire sortir clandestinement une jeune fille nommée Ellie des États-Unis post-apocalyptiques. Pedro a filmé le spectacle après la sortie de la deuxième saison de son populaire Guerres des étoiles série Le Mandalorien. Il aurait reçu plusieurs grosses offres de réseaux et de streamers pour différents projets, et il a finalement choisi Le dernier d’entre nous. et auraient été dans le mix pour jouer Joel. Pedro a été officiellement choisi pour le rôle principal en février 2021. Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, une oprhan de 14 ans qui est la clé de la création d’un vaccin qui peut sauver le monde. Bella est surtout connue pour avoir joué Lyanna Mormont dans Jeu des trônes. Bella a été officiellement choisie pour Ellie en février 2021.

dans le rôle d’Ellie, une oprhan de 14 ans qui est la clé de la création d’un vaccin qui peut sauver le monde. Bella est surtout connue pour avoir joué Lyanna Mormont dans Jeu des trônes. Bella a été officiellement choisie pour Ellie en février 2021. Gabriel Luna comme Tommy, le frère cadet de Joel et un ancien soldat. Gabriel est surtout connu pour avoir joué à Ghost Rider dans Les agents du SHIELD de Marvel. Il a auditionné pour le rôle de Tommy en mars 2021 et a obtenu le poste le lendemain.

Le casting de soutien de Le dernier d’entre nous comprend Merle Dandridge comme Marlene, le chef du mouvement de résistance appelé les Lucioles. Elle a exprimé ce rôle dans le jeu vidéo. Jeffrey Piercequi a exprimé Tommy dans le jeu vidéo, joue Perry, un rebelle en quarantaine. Anna Torv (La frange) incarnera Tess, la partenaire contrebandière de Joel.

Le casting invité comprend Nico Parker (idiot) comme Sarah, la fille de Joel; Murray Bartlett (Le Lotus Blanc) en tant que Frank, un survivaliste ; Nick Offerman (Parcs et loisirs) en tant que Bill, un survivaliste ; et Tempête Reid (Euphorie) dans le rôle de Riley, une orpheline vivant dans le Boston post-apocalyptique.

Graham Greene, Elaine Mileset Rutine Wesley ont été jetés dans des rôles non divulgués. Troie Baker et Ashley Johnson, qui expriment respectivement Joel et Ellie dans le jeu vidéo, devraient également jouer dans des rôles non divulgués.

Que peut-on attendre de l’histoire ?

La série HBO devrait avoir une intrigue de base similaire au jeu vidéo. Joel escortera Ellie à travers le pays post-apocalyptique, après que l’apparition d’un champignon mutant a transformé des hôtes humains en créatures agressives et a décimé la majeure partie de la civilisation. Selon un THR rapport de mars 2020, l’émission “couvrira les événements du jeu original”, tandis que la porte est ouverte pour plus de “contenu supplémentaire” basé sur la suite du jeu vidéo, Le dernier d’entre nous, partie IIsorti en juin 2020.

Le créateur Neil Druckmann a déclaré IGN qu’une partie du scénario “s’écartera considérablement” des événements du jeu vidéo. “Certains de mes épisodes préférés jusqu’à présent ont beaucoup dévié de l’histoire, et j’ai hâte que les gens les voient”, a-t-il déclaré. Un changement confirmé est que le déclenchement de l’émission aura lieu en 2003, contrairement au jeu vidéo où il se produit en 2013.

La star principale Pedro Pascal a également taquiné la série de HBO dans une interview avec GQ en avril 2022. “Il existe une manière très, très créative d’honorer ce qui est important et de préserver ce qui est emblématique de l’expérience du jeu vidéo, ainsi que des choses auxquelles on ne s’attendrait pas nécessairement”, a-t-il déclaré. «Et puis les directions auxquelles vous vous attendez, et ce ne sera peut-être pas le cas… ils font des choses vraiment intelligentes, c’est tout ce que je peux dire. Il est entre de bonnes mains car ils [Craig and Neil] J’aime beaucoup. Il est donc vraiment fait pour les gens qui l’aiment. Et il y a une narration très intense pour les gens qui pourraient être moins familiers.

Une deuxième saison de Le dernier d’entre nous n’a pas encore été commandé par HBO, bien que cela devrait se produire en supposant que la première saison se passe bien.

Qui est l’équipe créative ?

Craig Mazin et Neil Druckmann sont les développeurs et auteurs de Le dernier d’entre nous Émission de télévision. Craig est surtout connu pour avoir créé la mini-série HBO primée aux Emmy Awards Tchernobyl. Neil a aidé à créer et à diriger Le dernier d’entre nous jeu vidéo. Dans une interview avec Divertissement hebdomadaire en juin 2020, Neil a parlé d’adapter le jeu à la télévision.

“Avec la télévision, vous devez comprendre comment elle communique des idées ou raconte des histoires. En supprimant l’interactivité de l’histoire, comment la rendre unique pour cet autre média ? » il a dit. “C’est un défi intéressant, et je pense qu’il y a beaucoup à apprendre.”

Gustave Santaolalla composera la partition de la série HBO, tout comme il l’a fait pour le jeu vidéo. Kantemir Balagov réalise le premier épisode de la série. L’équipe de cinématographie comprend Ksenia Sereda, Eben Bolter, Christine A. Maieret Nadim Carlson. Les producteurs exécutifs incluent Craig, Neil, Caroline Strauss, Rose Lam, Evan Wells, Asad Qizilbashet Carter Cygne.

Quel est le budget de HBO pour “The Last Of Us” ?

HBO Le dernier d’entre nous aurait un budget de 10 millions de dollars par épisode. Cela revient à 100 millions de dollars dépensés pour toute la première saison. Il s’agit apparemment de la plus importante production télévisuelle de l’histoire du Canada. HollywoodLa Vie continuera à donner des mises à jour sur le spectacle ici.