Distribution, première date et plus – Hollywood Life

L’une des émissions dramatiques pour adolescents les plus populaires de la dernière décennie revient pour la saison 5. Tout américain a été renouvelée pour une cinquième saison par The CW en mars 2022 alors que la saison quatre était toujours diffusée. La série sportive est basée sur la vie d’une star de la NFL à la retraite Spencer Payeur, qui sert de producteur consultant et d’acteur mineur dans la série. Il suit Spencer James (Daniel Esdras), un joueur de football du lycée de South LA qui est recruté pour jouer pour Beverly Hills High. Spencer doit se concentrer sur le football tout en équilibrant ces deux mondes différents qui se heurtent.

Créé par avril blair, Tout américain a été créée sur The CW le 10 octobre 2018. Maintenant, le spectacle se prépare pour sa cinquième saison très attendue. Du casting à la date de première, HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison cinq.

Quand est-ce que la saison 5 de “All American” sort ?

Tout américain la saison cinq sera diffusée le 10 octobre 2022 sur The CW. L’émission conservera son créneau horaire actuel à 20 h HE le lundi soir. Il sera immédiatement suivi de nouveaux épisodes de sa série dérivée Tous américains : Retrouvaillesqui revient pour la saison deux le 10 octobre. Le spin-off est d’environ Geffri MayaLe personnage de Simone Hicks, une étudiante de Beverly High qui tombe enceinte et abandonne son fils pour adoption. Elle va à l’Université de Bringston et poursuit son rêve de devenir joueuse de tennis.

Toute la cinquième saison de Tout américain sera diffusé sur The CW d’octobre 2022 à mai 2023. Ensuite, la saison sera disponible en streaming sur Netflix. Les quatre premières saisons de Tout américain et la première saison de Tous américains : Retrouvailles sont actuellement disponibles sur Netflix.

Qui fait partie du casting de la saison 5 ?

Daniel Esdras comme Spencer James. Spencer joue maintenant au football universitaire et fait face à des problèmes relationnels avec sa petite amie Olivia Baker.

comme Spencer James. Spencer joue maintenant au football universitaire et fait face à des problèmes relationnels avec sa petite amie Olivia Baker. Bre-Z dans le rôle de Tamia “Coop” Cooper. Coop est la meilleure amie lesbienne de Spencer qui a une passion pour la justice pénale.

dans le rôle de Tamia “Coop” Cooper. Coop est la meilleure amie lesbienne de Spencer qui a une passion pour la justice pénale. Greta Oniéogou comme Layla Keating. Layla est l’ex-petite amie de Spencer et Asher de Beverly High qui devient la productrice de musique de Patience Robinson

comme Layla Keating. Layla est l’ex-petite amie de Spencer et Asher de Beverly High qui devient la productrice de musique de Patience Robinson Samantha Logan comme Olivia Baker. Olivia est la petite amie de Spencer et la fille de Billy et Laura Baker. Elle poursuit des études de journalisme à la Golden Angeles University.

comme Olivia Baker. Olivia est la petite amie de Spencer et la fille de Billy et Laura Baker. Elle poursuit des études de journalisme à la Golden Angeles University. Michael Evans Behling comme Jordan Baker. Jordan est le frère jumeau d’Olivia qui se rapproche de Layla, ce qui complique sa relation à distance avec Simone.

comme Jordan Baker. Jordan est le frère jumeau d’Olivia qui se rapproche de Layla, ce qui complique sa relation à distance avec Simone. Christian Cody comme Asher Adams. Asher est l’ancien receveur large de Beverly High qui est maintenant dépisteur pour les Golden Angeles Condors.

comme Asher Adams. Asher est l’ancien receveur large de Beverly High qui est maintenant dépisteur pour les Golden Angeles Condors. Karimah Westbrook comme Grace James. Grace est la mère de Spencer qui se fiance à son petit ami D’Angelo dans la saison quatre.

comme Grace James. Grace est la mère de Spencer qui se fiance à son petit ami D’Angelo dans la saison quatre. Monet Mazur comme Laura Fine-Baker. Laura est la femme de Billy et la mère d’Olivia et Jordan. Elle est avocate mais quitte son emploi de DA dans la saison quatre.

comme Laura Fine-Baker. Laura est la femme de Billy et la mère d’Olivia et Jordan. Elle est avocate mais quitte son emploi de DA dans la saison quatre. Taye Digg comme Billy Baker. Billy est le mari de Laura et le père d’Olivia et Jordan. Il passe d’entraîneur de football à Beverly Hills High à principal à South Crenshaw High.

comme Billy Baker. Billy est le mari de Laura et le père d’Olivia et Jordan. Il passe d’entraîneur de football à Beverly Hills High à principal à South Crenshaw High. Salle Jalyn comme Dillon James. Dillon est le frère cadet de Spencer qui devient graphiste après avoir lutté à l’école.

comme Dillon James. Dillon est le frère cadet de Spencer qui devient graphiste après avoir lutté à l’école. Chelsea Tavares comme Patience Robinson. Patience est l’intérêt amoureux de Coop et un parolier en herbe. Sa carrière est affectée par les démêlés judiciaires de Coop.

comme Patience Robinson. Patience est l’intérêt amoureux de Coop et un parolier en herbe. Sa carrière est affectée par les démêlés judiciaires de Coop. Chasseur Clowdus comme JJ Parker. JJ est un joueur de football des Beverly High Eagles.

Que va-t-il se passer dans la saison 5 ?

La CW n’a pas encore révélé de description de l’intrigue ni publié de bande-annonce pour la saison cinq. Le spectacle devrait reprendre là où la saison quatre s’est arrêtée. Dans la finale, Spencer et Olivia ont fait face à une possible rupture depuis qu’Olivia écrit un exposé sur l’entraîneur de football GAU de Spencer. Coop a décidé de ne pas poursuivre une relation avec Patience ou Skye (Madison Shamoun) et se concentre plutôt sur sa carrière dans la justice pénale. Grace et D’Angelo se sont également fiancés pendant que Jordan et Layla s’embrassaient.

Certaines des stars ont taquiné ce qui va arriver dans la saison cinq. Daniel Ezra a parlé à TVLine à propos du cliffhanger de la relation entre Spencer et Olivia. « À ce moment-là, il veut se battre pour sa relation. Je pense que c’est la chose la plus importante pour lui”, a déclaré l’acteur. “[Having] elle maintenant, soudainement, en conflit direct avec ses rêves de football… Je ne pense pas qu’il ait jamais envisagé un scénario où les deux seraient de véritables camps opposés.

Bre-Z a dit TVLine qu’elle est enthousiasmée par le scénario de justice pénale de Coop dans la saison cinq. “Je veux la voir faire quelque chose de différent”, a expliqué l’actrice. “Je veux la voir développer plus de compétences dans les relations avec les gens et dans les situations, et je pense que travailler avec Laura Baker l’aidera certainement à faire cela, à changer un peu son point de vue.”