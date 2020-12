Cela fait 14 ans que Zac Efron, Vanessa Hudgens et le reste de la programmation musicale ont fait irruption sur les écrans en tant que distribution de High School Musical de Disney Channel.

Le film emblématique, centré sur l’histoire d’un jock de lycée tombant amoureux de la fille intelligente et calme, a été un succès instantané et a vu la création de chansons vraiment accrocheuses.

Le spectacle était si populaire que deux suites ont rapidement suivi et les mouvements de danse de Troy et Gabriela ont été copiés par des téléspectateurs enthousiastes du monde entier.

L’héritage de la franchise cinématographique a également survécu dans une nouvelle série télévisée, dont The Holiday Special a été diffusé sur Disney + aujourd’hui.

Après les films, le casting a ensuite été vu comme étant se libérer dans plusieurs rôles emblématiques d’Hollywood et d’autres émissions de télévision.

Mais presque une décennie et demie plus tard, où sont nos stars préférées de la High School Musical maintenant?

Zac Efron







Zac était un acteur relativement inconnu avant d’être propulsé à la renommée mondiale en incarnant Troy Bolton dans les films High School Musical.

La star a joué plusieurs personnages ados à l’époque dans 17 Again et a montré ses compétences vocales dans Hairspray.

Plus récemment, il a décroché des rôles dans The Greatest Showman et The Disaster Artist et a continué à travailler régulièrement dans l’industrie du cinéma.







L’acteur a également changé de rôles plus légers et a même joué le tueur en série Ted Bundy dans le drame policier 2019 Extrêmement méchant, choquant et vil.

Alors que Zac sortait avec sa co-star Vanessa après les films, le couple a fini par se débrouiller.

Zac est actuellement en Australie et a récemment été lié au mannequin Vanessa Valladares.

Vanessa Hudgens







Le personnage de Vanessa, Gabriella Montez, a volé la vedette avec ses duos épiques aux côtés de Troy Bolton.

Après être apparue dans les trois films, Vanessa est en fait sortie sur des albums de musique et a également poursuivi plusieurs concerts d’acteur.

Hudgens a joué dans certains rôles percutants tels que Spring Breakers et a également joué des rôles récurrents dans des émissions de télévision telles que Powerless.







Hors écran, Vanessa est également apparue à Broadway dans des émissions telles que Grease Live! et a même été juge pour So You Think You Can Dance.

Vanessa a été récemment liée à son petit ami et star du baseball Cole Tucker.

Ashley Tisdale







La moitié des artistes frères et sœurs agaçants mais attachants, Ashley a joué le personnage impertinent Sharpay Evans dans la trilogie HSM.

Cependant, elle était déjà bien connue dans le monde de Disney pour son rôle dans The Suite Life of Zack and Cody.

Grâce à son succès musical au lycée, Tisdale a rapidement été signée et a sorti un album studio intitulé Headstrong en 2007.







Elle a également décroché un film dérivé appelé Sharpay’s Fabulous Adventure et a également joué dans plusieurs autres films depuis, tels que Scary Movie 5.

Au cours des dernières années, Ashley est également entrée dans le monde de la mode et a sorti une ligne de vêtements avec la marque Signorelli.

En septembre 2020, Ashley a révélé qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Christopher French.

Corbin Bleu







La star du sport et meilleur ami de Troy, Chad Danforth, était joué par le beau gosse Corbin Bleu.

L’acteur a ensuite joué dans plusieurs films, émissions de télévision et, et plusieurs apparitions d’invités avant d’entrer à Broadway sur des productions comme Godspell.

Corbin était également finaliste de la saison 17 de Dancing With the Stars d’ABC.







Quant à ses talents de chanteur, il a également sorti deux albums.

Et quant à sa vie personnelle loin de l’écran, l’acteur a également épousé Sasha Clements en 2016.

Lucas Grabeel







Le frère excité de Sharpay, Ryan Evans, a été joué par l’acteur Lucas Grabeel – qui a maintenant 36 ans.

Lucas a également décroché plusieurs autres concerts d’acteur après son succès musical au lycée et a même joué le jeune Lex Luthor à Smallville.

L’acteur a également fini par atterrir en voix off et a même réapparu dans la série High School Musical où il se jouait.







Ces dernières années, Grabeel faisait également partie d’un groupe de folk-rock appelé Midnight Holler.

