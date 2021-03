Distribution du vaccin J&J COVID-19, débat sur les droits de vote, témoignage du directeur du FBI: 5 choses à savoir mardi

Doses du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson dans les centres de distribution

Les centres de distribution de vaccins commenceront à recevoir 3,9 millions de doses du nouveau vaccin Johnson & Johnson COVID-19 dès mardi, selon des responsables de la Maison Blanche. Au total, 20 millions de doses seront envoyées tout au long du mois de mars, davantage concentrées vers la seconde moitié du mois, ont indiqué des responsables. La plupart des communautés auront les trois types de vaccin contre le coronavirus (J&J, Moderna et Pfizer-BioNTech), mais pas sur tous les sites de vaccination. Tous les trois sont sûrs et efficaces pour prévenir ce qui est le plus redouté – les maladies graves, l’hospitalisation et la mort, a déclaré un haut responsable de l’administration.

La Cour suprême débattra de l’affaire des droits de vote

Cinq ans après que l’Arizona a criminalisé ce que les critiques appellent «la récolte des bulletins de vote», et quatre mois après une élection présidentielle au cours de laquelle la pratique a été âprement débattue, la Cour suprême entendra mardi les arguments dans deux affaires qui détermineront quand les États peuvent limiter le vote et, éventuellement, si une disposition de la loi de 1965 sur les droits de vote sera maintenue. Les partisans disent que la collecte des bulletins de vote donne le droit de vote aux électeurs à faible revenu qui occupent plusieurs emplois ou qui n’ont pas accès au transport. Les critiques voient un potentiel de falsification des bulletins de vote et d’intimidation des électeurs. L’issue du différend pourrait avoir des implications profondes sur la capacité de contester d’autres lois électorales controversées, y compris les exigences d’identification des électeurs, qui, selon les critiques, ont un impact disproportionné sur les électeurs noirs et latinos.

Le directeur du FBI, Wray, témoignera devant le Sénat pour la première fois depuis l’émeute au Capitole

La dernière fois que Christopher Wray a témoigné devant un comité du Congrès, le directeur du FBI a lancé un avertissement désormais prémonitoire de la menace posée par les extrémistes nationaux.Six mois plus tard, le directeur revient au Sénat après l’assaut meurtrier du Capitole qui a impliqué certaines des classes mêmes. des extrémistes en vedette dans l’avertissement sévère de Wray en septembre. Wray devrait être pressé par les législateurs mardi sur un éventail de questions, de la réponse des forces de l’ordre au siège du 6 janvier à sa capacité à faire face à une menace terroriste intérieure. Le témoignage de Wray intervient également alors qu’un comité mixte distinct poursuit son enquête sur l’attaque du Capitole et les efforts infructueux des forces de l’ordre pour l’anticiper et repousser les émeutes qui ont fait cinq morts, dont un officier de police du Capitole.

La Journée de la lecture à travers l’Amérique, autrefois synonyme du Dr Seuss, se diversifie

Lundi a marqué le début du Mois national de la lecture – avec des célébrations à travers le pays prévues pour la «Journée de la lecture à travers l’Amérique» mardi. Cependant, la journée sera un peu différente cette année, de nombreux étudiants américains apprenant virtuellement à cause de la pandémie COVID-19. Ce n’est pas la seule différence: la National Education Association est passée de l’auteur populaire pour enfants Dr Seuss à se concentrer sur divers livres pour enfants, une décision qui a suscité une controverse sur les médias sociaux. Alors que le président Joe Biden a noté dans sa proclamation présidentielle «Read Across America Day» que «pour de nombreux Américains, le chemin de l’alphabétisation commence par l’heure du conte dans leur classe», il différait des présidents Donald Trump et Barack Obama en omettant le nom du Dr Seuss. Voici ce qu’il faut savoir sur la célébration annuelle de la lecture et la récente controverse qui l’entoure.

Le menu printanier de Starbucks comprend une expansion de lait d’avoine

Le lait d’avoine est maintenant un élément permanent du menu Starbucks avec la chaîne de café qui lance Oatly en option dans tout le pays à partir de mardi. Pour inaugurer l’alternative au lait sans produits laitiers, Starbucks lance également une nouvelle boisson: l’espresso glacé secoué. Les consommateurs peuvent acheter l’espresso secoué au lait d’avoine glacé à la cassonade, qui combine un espresso blond, de la cassonade, de la cannelle et du lait d’avoine. Plus tôt cette année, Oatly a fait la une des journaux pour une publicité inhabituelle diffusée pendant le Super Bowl. Le spot de 30 secondes présente le PDG d’Oatly, Toni Petersson, chantant les louanges du lait d’avoine, avec des paroles telles que « c’est comme du lait, mais fait pour les humains » et « wow, no cow ».

