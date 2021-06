Distribution du temps : qui joue dans le drame de BBC One ?

Le nouveau drame de BBC One, Time, a des stars de Game of Thrones, Line of Duty et Downtown Abbey dans sa programmation.

Le nouveau drame de la prison, une série en trois parties filmée dans l’ancienne prison réelle HM Prison Shrewsbury, présente l’histoire d’un nouveau détenu qui est dépassé et d’un gentil gardien de sécurité qui essaie de l’aider.

BBC

L’heure est diffusée sur BBC One à 21h le dimanche[/caption]

Le détenu effrayé Mark Cobden a la chance d’avoir le gardien de prison Eric McNally dans les parages alors qu’il décrit l’importance d’être un gardien décent.

Voici la programmation…

Sean Bean en tant que Mark Codben

Si le nom de Sean sonne une cloche, c’est probablement parce qu’il a joué l’emblématique Eddard ‘Ned’ Stark dans Game of Thrones.

BBC

Sean Bean incarne le détenu Mark Codben[/caption]

Il a également joué le rôle de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, Accusé (aux côtés de sa co-vedette dans Time Stephen Graham) et dans Black death.

Le personnage de Sean, Mark, est un père d’un enfant et ancien enseignant qui est accusé de quatre ans de prison. Malheureusement pour Mark, il n’est pas équipé pour la vie derrière les barreaux.

Stephen Graham comme Eric McNally

BBC

Stephen Graham incarne le gentil gardien de prison Eric McNally[/caption]

Il a de nouveau joué aux côtés de Sean dans Accused et a récemment partagé ses talents d’acteur dans Line of Duty.

Stephen est surtout connu pour avoir joué Al Capone dans Broadwalk Empire et c’est un rôle qu’il jouerait à nouveau dans Peaky Blinders.

Dans Time, il incarne Eric, un homme honnête avec une bonne moralité et un gardien de prison dans la prison où Mark s’est retrouvé. Cependant, ses principes sont remis en question dans la série.

Siobhan Finneran comme Marie-Louise

BBC

Siobhan Finneran incarne l’aumônière catholique de la prison Marie-Louise[/caption]

Les fans de Downtown Abbey reconnaîtront Siobhan dans le rôle de la femme de chambre Sarah O’Brien dans le drame de longue date.

Dans Happy Valley, elle a joué Clare Cartwright et a joué dans The Stranger, The Other One, Cold Feet et A Confession.

Dans ce drame de BBC One, elle agit en tant qu’aumônière catholique de la prison.

Paddy Rowan dans le rôle de Daniel McNally

BBC

Paddy Rowan joue le détenu Daniel McNally[/caption]

Nouvel acteur sur la scène, Paddy entre en scène après avoir joué dans Little Boy Blue dans le rôle de Sean Mercer.

Il a également joué dans la série Amazon Prime Video Hanna et dans le film Cursed.

Dans Time, il joue un personnage et le développement de l’histoire plutôt intéressants – il est le fils du gardien de prison Eric McNally et il se trouve qu’il est détenu dans une autre prison.

James Nelson-Joyce dans le rôle de Johnno

BBC

James Nelson-Joyce joue le détenu Johnno[/caption]

Chaque bonne histoire de prison doit avoir un tyran, et malheureusement pour Mark Codben, c’est Johnno.

Johnno arrive en même temps que Mark et a des tendances très violentes et peu conscient des règles.

Si vous êtes un fan de Little Boy Blue, vous reconnaîtrez peut-être James dans le rôle de James Yate.

Il a également joué dans The Virtues, World on Fire et le film The Nest.

Kadiff Kirwan comme Pete

Getty – Contributeur

Kadiff Kirwan joue le détenu Pete[/caption]

Mettant en vedette un détenu dangereux qui purge une peine en même temps qu’un Mark nerveux et sous la garde d’Eric, Pete est le détenu dont vous voulez être du bon côté.

Kardiff a joué Aron dans Chewing Gum, Anthony dans le hit emblématique Fleabag, DC Wesley Ross dans la série Netflix The Stranger.

Il a également joué l’officier Tom dans I May Destroy You et Bradley dans This Way Up.

Bobby Schofield dans le rôle de Baz

BBC

Bobby Schofield joue le détenu Baz[/caption]

Baz est un détenu dont la réputation risque d’en faire une cible pour les prisonniers les plus dangereux.

Bobby a joué le rôle de Clover dans le film Cherry de Tom Holland, et dans Black Sea, il a joué Tobin.

Ses autres films incluent Locked Down, Knightfall et How to Build a Girl.

Cal MacAninch dans le rôle de Galbraith

BBC

Cal MacAninch joue le gardien de prison Galbraith[/caption]

Galbraith est un autre gardien de prison travaillant aux côtés d’Eric McNally.

Vous vous souvenez peut-être de Cal comme étant à la fois dans Vigil et Des et dans certains drames bien connus, dont Downtown Abbey.

Il a également joué dans Banished et Mr Selfridge.

Sue Johnston dans le rôle de June Codben

AVERTISSEMENT : l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Sue Johnston joue la mère de Mark, June Codben[/caption]

Mettant en vedette la mère de Mark Codben, June apparaît alors qu’elle rend visite à son fils en prison.

Sue est surtout connue pour avoir joué Barbara Royle dans The Royle Family.

Ses autres crédits télévisés et cinématographiques incluent The Walking Dead, Downtown Abbey, Little Dorrit, Hold the Sunset et Being Eileen.





David Calder dans le rôle de John Cobden

BBC

David Calder incarne le père de Mark, John Cobden[/caption]

John est le père de Mark Cobden, qu’il partage avec June Cobden.

David a récemment joué dans Motherland, une comédie de la BBC.

Il a également joué dans Bulletproof et dans des films tels que The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Rush et dans le film de James Bond The World is Not Enough.

Time est diffusé chaque semaine sur BBC One, à partir de 21h le dimanche 6 juin.