Distribution de Motherland: Qui joue dans la saison 3 du drame de la BBC?

MOTHERLAND est de retour avec une toute nouvelle série et les fans sont impatients de voir ce que les mamans (et papa) vont faire ensuite.

Mais à quelle heure se déroule l’émission BBC2 et qui est dans le casting de cette série? Voici ce que vous devez savoir…

BBC

La saison 3 de Motherland sera diffusée sur BBC Two[/caption]

Quand est Motherland sur BBC2 et de quoi s’agit-il?

La nouvelle sitcom de BBC2 Motherland diffuse son dernier épisode ce soir, mardi 12 décembre, à 22 heures.

La comédie en six parties est consacrée aux épreuves et aux traumatismes des mamans de la classe moyenne et explore les côtés compétitifs et chaotiques de la parentalité – plutôt que n’importe quel «front» qu’une maman met en public.

Cela va à l’encontre de l’actualité de BBC One et d’ITV et du documentaire Finding Me a Family sur Channel 4.

Si vous manquez l’émission, vous pouvez rattraper BBC iPlayer.

Qui fait partie du casting de Motherland?

Anna Maxwell Martin comme Julia

BBC / Merman

Anna Maxwell Martin revient dans le rôle de Julia[/caption]

Le personnage d’Anna Julia est le protagoniste de la série, une maman qui travaille qui se rend compte que ses compétences en organisation n’ont pas de chemin sur les «mamans Alpha».

Elle a joué dans Line of Duty en tant que Patricia Carmichael au visage dur.

Elle a remporté deux British Academy Television Awards pour son rôle d’Esther Summerson dans l’adaptation 2005 de Bleak House et N dans Poppy Shakespeare de Channel 4.

Lucy Punch comme Amanda

AVERTISSEMENT: l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Le personnage de Lucy Punch, Amanda, est le leader glamour et la reine des «Alpha mums»[/caption]

Le personnage de Lucy Punch, Amanda, est le leader glamour et la reine des «mamans Alpha» et met Julia à terre à chaque occasion donnée.

Tout ce qui concerne la vie d’Amanda est organisé, propre et brillant.

Certains des travaux de Punch incluent Ella Enchanted, Hot Fuzz, Bad Teacher, Dinner for Schmucks et Into The Woods.

Joanna Lumley comme Felicity

L’actrice, présentatrice et ancienne mannequin Joanna Lumley fera une apparition spéciale dans la troisième série.

Elle jouera la mère d’Amanda, Felicity, qui est forcée de déjeuner pour la fête des mères.

Lumley a une pléthore de travail derrière elle, dont certains sont Absolument Fabulous, Le Loup de Wall Street, Finding Alice et Paddington 2.

Diane Morgan comme Liz

BBC

Diane Morgan incarne Liz[/caption]

Une des amies de Julia, Liz, interprétée par Diane Morgan.

Elle est surtout connue pour Philomena Cunk sur Weekly Wipe de Charlie Brooker.

Plus récemment, elle a joué dans Me Before You, Death to 2020, Frayed et Netflix’s Afterlife.

Tanya Moodie comme Meg

Tanya est de retour après avoir rejoint le casting de la troisième série.

Meg est une propriétaire d’entreprise à laquelle les autres mamans aiment se comparer, mais elles ignorent peu qu’elle aime organiser une fête.

Moodie a également joué dans A Discovery of Witches, Tin Star et Star Wars: The Rise of Skywalker.





Paul Ready en tant que Kevin

Kevin est le seul homme d’un groupe et un père au foyer qui veut que tout le monde soit heureux.

L’acteur Paul Ready a joué Rob MacDonald dans la série Bodyguard de la BBC et Harry Goodsir dans The Terror d’AMC en 2018.

L’année suivante, il est journaliste Nick Caplan dans la série MotherFatherSon.