Distribution de Litvinenko: Qui joue dans le drame ITVX sur Alexander Litvinenko?

Le drame ITVX Litvinenko suit l’histoire vraie de l’ancien officier des services de sécurité fédéraux russes et du KGB qui a été empoisonné et est décédé.

David Tennant devrait assumer le rôle principal, mais qui d’autre est dans le casting ?

Qui est dans le casting de Litvinenko ?

David tennant

David Tennant assume le rôle d’Alexander Litvinenko.

La star est surtout connue pour être un acteur écossais qui est devenu célèbre lorsqu’il a joué le rôle du docteur dans Doctor Who.

Il a également participé à d’autres émissions populaires telles que le rôle de DI Alec Hardy dans la série dramatique policière ITV Broadchurch, Kilgrave dans la série de super-héros Netflix Jessica Jones et Crowley dans la série fantastique Amazon Prime Good Omens.

Parlant de David rejoignant le casting de stars de Litvinenko, la responsable du drame d’ITV, Polly Hill, a déclaré: “Après l’incroyable performance de David en tant que Dennis Nilsen [in ITV’s 2020 true crime drama Des] Je suis ravi qu’il revienne à ITV pour jouer Alexander Litvinenko dans l’incroyable histoire de son meurtre.

Marguerite Levieva

Margarita jouera Marina qui est la veuve de Litvinenko.

Les apparitions télévisées de l’actrice incluent ses rôles réguliers dans la série dramatique ABC Revenge et dans la série HBO The Deuce.

Plus récemment, elle a joué dans la série Netflix In From the Cold.

Marc Bonnar

Mark Bonnar joue l’officier de Scotland Yard, Clive Timmons dans Litvinenko.





L’acteur a une liste impressionnante de crédits d’acteur précédents.

Il est connu pour ses rôles Guilt, Shetland, Casualty, Psychoville et Line of Duty.

Neil Maskel

Le rôle de l’officier de Scotland Yard, Brent Hyatt, est joué par Neil Maskell.

Neil est un acteur, écrivain et réalisateur anglais connu pour ses apparitions dans des films policiers et d’horreur britanniques tels que The Football Factory et Kill List.

En 2019, Maskell a joué le Premier ministre Winston Churchill dans la finale de la série Peaky Blinders.

Quand est-ce que Litvinenko passe à la télévision ?

Litvinenko sortira le jeudi 15 décembre 2022 sur ITVX.

Tous les épisodes seront disponibles en streaming au lancement.

L’émission sera également diffusée sur ITV en 2023.