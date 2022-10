Distribution de l’hôpital général : nouveaux personnages, départ et retour

LE RENOMMÉ feuilleton, Hôpital général a fait ses débuts le 1er avril 1963 et a duré 59 saisons.

General Hospital est l’émission télévisée la plus ancienne aux États-Unis et la deuxième au monde, derrière l’émission télévisée britannique Coronation Street.

De retour :

Génie Francis comme Laura Collins

Genie Francis est retourné à l’hôpital général en 2022, pour continuer à jouer le rôle de Laura Spencer.

Laura est connue comme l’une des résidentes les plus emblématiques de Port Charles et a combattu les Cassadines pour devenir le nouveau maire de la ville, tout en faisant face à son mariage avec Luke Spencer et en triomphant des allégations de meurtre.

Le personnage a été introduit pour la première fois dans la série en 1977.

Michael Knight comme Martin Gray

Michael Knight joue le rôle de Martin Gray, avocat et fils de Gordon et Florence Grey.

Il est également le frère de Cyrus Renault, qui est un chef de file de la drogue, et le demi-frère de la maire nouvellement élue Laura Collins.





Il a été introduit pour la première fois dans la famille de l’hôpital général en 2019.

Katelyn MacMullen dans le rôle de Willow Tait

Katelyn MacMullen joue Willow Tait

Katelyn MacMullen joue le rôle de Willow Tait.

Bien qu’elle ait été vue à l’antenne cette saison, les fans ne savent pas trop combien de temps elle sera là en raison de son récent diagnostic.

Elle a été présentée pour la première fois en 2018.

Kristina Wagner dans le rôle de Felicia Jones

Kristina Wagner a fait ses débuts à l’hôpital général en 1984.

Après quelques décennies à l’écran, elle s’est éloignée mais est revenue en janvier 2022.

Stephen A Smith comme brique

Stephen A Smith a repris son rôle de Brick on General Hospital le 14 janvier 2022,

Au fil des ans, le journaliste sportif ESPN est apparu dans 20 épisodes.

Constance Towers en tant que Helena Cassadine

ABC a révélé en décembre 2021 que Constance Towers retournait à l’hôpital général pour reprendre son rôle d’Helena Cassadine.

Avant son retour en 2022, elle a été vue pour la dernière fois en février 2020, lorsque Valentin a découvert qu’il n’était pas un vrai Cassadine.

À l’époque, elle lui est apparue sous une forme fantomatique.

Parry Shen dans le rôle de Brad Cooper

Le 10 décembre 2021, Parry Shen est revenu au feuilleton pour jouer Brad Cooper, un ancien employé de l’hôpital général.

Lexi Ainsworth dans le rôle de Kristina Corinthos-Davis

En 2022, Lexi Ainsworth a repris son rôle de Kristina Corinthos-Davis pour la 59e saison de l’émission.

Selina Wu dans le rôle de Lydia Look

Lydia Look a pris une brève pause de son rôle à l’hôpital général à la fin de 2021 mais est revenue en 2022.

Chloé Lanier comme Nelle

À la manière d’un véritable feuilleton, la série ramènera un autre personnage que les fans pensaient mort.

Le 1er septembre 2022, il a été annoncé que Chloé Lanier reviendrait en tant que Nelle pendant une courte période.

Lanier est revenue la semaine du 5 septembre, mais on ne sait pas combien de temps durera son séjour.

En quittant:

Kin Shriner comme Scott Baldwin

Kin Shriner, qui jouait l’avocat Scott Baldwin, a déclaré que son passage actuel sur le feuilleton était terminé.

Il avait auparavant quitté la série plusieurs fois pour de brefs passages pour jouer d’autres personnages dans d’autres feuilletons, mais il était toujours un membre régulier de la distribution de General Hospital.

Il est l’un des rares membres de la distribution à avoir figuré dans le même programme télévisé scénarisé, dans le même personnage, pendant six décennies.

Johnny Wactor dans le rôle de Brando Corbin

Johnny Wactor joue Brando Corbin

Johnny Wactor, qui jouait le rôle de Brando Corbin, a quitté la série plus tôt cette saison pendant une courte période.

Après un bref retour, GH a ensuite tué son personnage de manière choquante pour de bon.

Chris Van Etten comme Chet Driscoll

Chris Van Etten, qui joue le rôle de Chet Driscoll, a terminé son temps sur GH en mai 2022.

Selon Soap Opera Digest, son départ est intervenu après que Van Etten ait décidé de déplacer sa famille de la Californie vers l’Illinois.

“Cela ne ressemble pas encore à grand-chose, mais bientôt nous l’appellerons chez nous”, a-t-il déclaré dans un post Instagram après le déménagement.

“Après avoir été en Californie pendant plus de 12 ans, ce chapitre tire à sa fin. Au plaisir d’être de retour avec la famille.”

Sean Blakemore

Après que des rumeurs aient commencé à circuler en février 2022 selon lesquelles Sean quittait son rôle de Shawn, il s’est tourné vers les réseaux sociaux pour informer ses fans qu’il n’était pas lâché.

Il a déclaré: “C’était ma décision de quitter la série en raison d’autres obligations. Qui sait [what’s] à venir dans le futur ? »

Nouveau:

Evan Hofer comme Dex

Evan Hofer joue Dex

Les fans ont été présentés à Evan Hofer le 6 mai 2022.

Il décrit le rôle de Dex, un personnage qui essaie de trouver un emploi pour Sonny Corinthos.

Hofer est connu pour ses rôles dans Run the Race, Dwight dans Shining Armor et Lethal Weapon.

Viron Weaver comme Wiley Quartermaine-Corinthos

Viron Weaver a été présenté en décembre 2021 comme la dernière refonte du fils de Michael.

Il a repris le rôle des acteurs jumeaux Caleb et Kyler Ends.

Weaver est également connu pour ses rôles dans Fame-ish et BearCity 3.

Amélie McLain dans le rôle de Charlotte Cassadine

Amelie McLain joue le rôle de Charlotte Cassadine

Amelie McLain a fait ses débuts à l’hôpital général en tant que Charlotte Cassadine le 21 décembre 2021.

Ses débuts ont suivi la démission de Scarlett Fernandez, qu’elle avait annoncée la veille.

“Je suis super reconnaissante de l’opportunité que @fvalentinigh et @markteschner m’ont donnée en 2016”, avait-elle déclaré à l’époque.

“Jouer Charlotte Cassadine était mon préféré et je suis triste que ça se termine.

“Mes camarades de casting et l’équipe vont me manquer et je sais que les fans soutiendront le nouvel acteur jouant Charlotte. Merci pour tout le soutien !”

Robert Adamson comme Michael Corinthos

Robert Adamson a remplacé Chad Duell dans le rôle de Michael Corinthos

Les fans ont peut-être remarqué un nouveau visage prenant le rôle de Michael Corinthos pour la semaine du 1er juin, alors que Robert Adamson remplaçait Chad Duell.

Adamson est connu pour son rôle dans The Young and The Restless et les fans étaient initialement confus quant à la raison pour laquelle l’acteur avait succédé à Duell.

Duell a révélé dans un tweet le jour où Adamson est apparu que la raison de son absence dans l’émission était liée à Covid.

Dans son tweet, Duell a écrit : « Je vais bien… Je serai de retour pour filmer la semaine prochaine. Était lié au covid. Robert a très bien réussi.

Moulins à ruelles

Alley Mills est sans doute mieux connue pour son rôle de Pamela Douglas dans The Bold and the Beautiful, mais rejoindra désormais la famille GH.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois le 7 octobre 2022, mais les détails sur son personnage ne sont toujours pas clairs.

Comment puis-je regarder l’hôpital général?

General Hospital est à l’antenne depuis 1963 et compte près de 15 000 épisodes à ce jour.

L’émission peut être regardée en semaine sur ABC à partir de 14 h HNE.

Les téléspectateurs peuvent également regarder General Hospital sur le site Web d’ABC ainsi que diffuser sur Hulu.