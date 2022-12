Distribution de Granite Harbour : Qui joue dans le drame de la BBC ?

GRANITE Harbour est le dernier drame mystérieux sur le meurtre de la BBC.

La nouvelle série verra deux détectives unir leurs forces alors qu’ils enquêtent sur le meurtre de l’un des visages les plus reconnaissables d’Aberdeen dans l’industrie pétrolière.

Qui fait partie du casting de Granite Harbour ?

Romário Simpson

Bbc

Romario Simpson jouera le rôle du caporal suppléant Davis Lindo

Romario Simpson est sur le point de jouer le caporal suppléant Davis Lindo – et il est au centre de l’histoire.

La série verra le caporal suppléant Davis Lindo arriver à Aberdeen en tant que nouvelle recrue de la police écossaise – et son premier cas est important.

Avec son mentor, DCI Lara ‘Bart’ Bartlett, les deux détectives travailleront côte à côte pour résoudre le meurtre très médiatisé d’un magnat du pétrole local.

Avant d’être casté dans Granite Harbor, les téléspectateurs de la BBC se souviendront le mieux de l’acteur Romario Simpson dans le rôle de Lizzo de Small Axe en 2020.

Il a également joué dans les séries en ligne Dixi, Noughts & Crosses et Andor de CBBC.

Hannah Donaldson

Bbc

Hannah Donaldson a joué dans plusieurs drames policiers

Hannah Donaldson jouera le rôle de DS Lara ‘Bart’ Bartlett – détective expérimenté de Granite Harbors et mentor de Lindo.

Et l’actrice Hannah Donaldson n’est pas étrangère aux drames policiers – elle est apparue dans Annika, Deadwater Fell, Rebus et Case Histories.

Elle a également joué le rôle de Charly Hendricks dans l’émission de téléréalité de Channel 4 Murder Island.





Bhav Joshi

Bbc

Bhav Joshi (à gauche) jouera DI Jay Malick

L’acteur Bhav Joshi jouera DI Jay Malick – un collègue de Bart et Lindo.

Ces dernières années, Joshi est apparu dans un certain nombre de séries populaires, notamment The Baby, Vigil, Annika, Wedding Season et Karen Pirie.

Gary Lewis

Bbc

Gary Lewis jouera Shay Coburn

Gary Lewis est sur le point de jouer Shay Coburn – et son personnage est proche de l’affaire.

Le rôle de Gary le verra apparaître comme le co-fondateur d’une société pétrolière de haut niveau – et le frère du magnat du pétrole qui a été assassiné.

L’acteur écossais a joué des rôles dans des films tels que Billy Elliot, Joyeux Noël, Gangs of New York, Eragon et Three and Out.

Il a également joué dans le docudrame télévisé Supervolcano et la série Starz Outlander.

Son rôle le plus récent l’a vu jouer Vinnie Morrison dans la saison de cette année de The Bay sur ITV.

Qui d’autre est dans le casting ?

Le casting de Granite Harbour comprend également :

Quand passe Granite Harbour sur la BBC ?

Les téléspectateurs du nouveau mystère du meurtre peuvent écouter le premier des trois épisodes le 2 décembre 2022 à 19 heures sur BBC One.

Les émissions reviendront les vendredis soirs à 19 heures, le dernier épisode étant diffusé le 16 décembre 2022.

Les épisodes pourront également être visionnés sur BBC iPlayer.