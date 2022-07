Distribution, date de sortie et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Paul Rudd

Alors que la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel touche à sa fin, quelques émissions de télévision et films supplémentaires doivent encore sortir. La liste comprend le troisième L’homme fourmi film, qui est officiellement intitulé Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Le prochain film de super-héros est une suite de 2015 L’homme fourmi et 2018 Ant-Man et la Guêpe et est le 31e film du MCU. Il s’agit de la huitième sortie de film du MCU dans la phase quatre, qui vient après les événements de 2019 Avengers : Fin de partie.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania explorera une nouvelle aventure pour Ant-Man et la Guêpe après avoir aidé à sauver le monde de Thanos. Voici tout ce que vous devez savoir sur le film très attendu, y compris le casting, la date de sortie, etc.

Quand sortira ‘Ant-Man & The Wasp 3’ ?

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sortira en salles le 17 février 2023. Le film devait initialement sortir en 2022, mais a été retardé avec de nombreux projets Marvel en raison de la pandémie de COVID-19. Il a été repoussé au 17 février 2023, puis au 28 juillet 2023. Cependant, en avril 2022, Marvel / Disney a renvoyé le film à sa date de sortie de février 2023. Il sort après Panthère noire 2 (11 novembre 2022) et avant Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (5 mai 2023) et Les Merveilles (28 juillet 2023).

Qui est au casting de “Ant-Man & The Wasp 3”

Le casting complet pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a été annoncé par Marvel en décembre 2020, comme on le voit dans le tweet ci-dessus.

Paul Rudd comme Scott Lang/Ant-Man. Paul a fait ses débuts au MCU dans L’homme fourmi et est revenu pour la suite. Il est également apparu dans Captain America : Guerre Civile et Avengers : Fin de partie. Scott est un voleur devenu super-héros qui peut changer de taille grâce à la technologie de Hank Pym.

comme Scott Lang/Ant-Man. Paul a fait ses débuts au MCU dans L’homme fourmi et est revenu pour la suite. Il est également apparu dans Captain America : Guerre Civile et Avengers : Fin de partie. Scott est un voleur devenu super-héros qui peut changer de taille grâce à la technologie de Hank Pym. Évangéline Lily comme Hope van Dyne / Wasp. Evangeline a joué dans les mêmes films Marvel que Paul, à l’exception de Captain America : Guerre Civile. Hope hérite de son identité de super-héros de sa mère. Elle peut réduire sa taille et voler avec des ailes d’insectes. Hope et Scott forment un couple romantique.

comme Hope van Dyne / Wasp. Evangeline a joué dans les mêmes films Marvel que Paul, à l’exception de Captain America : Guerre Civile. Hope hérite de son identité de super-héros de sa mère. Elle peut réduire sa taille et voler avec des ailes d’insectes. Hope et Scott forment un couple romantique. Michel Douglas comme Hank Pym. Michael a joué dans les deux premiers L’homme fourmi films et Avengers : Fin de partie. Hank est le père de Hope, le mari de Janet et un ancien agent du SHIELD qui est devenu le premier Ant-Man. Il recrute Scott pour reprendre l’identité d’Ant-Man et lui donne le costume.

comme Hank Pym. Michael a joué dans les deux premiers L’homme fourmi films et Avengers : Fin de partie. Hank est le père de Hope, le mari de Janet et un ancien agent du SHIELD qui est devenu le premier Ant-Man. Il recrute Scott pour reprendre l’identité d’Ant-Man et lui donne le costume. Michelle Pfeiffer comme Janet van Dyne. Michelle a fait une apparition dans L’homme fourmi et a joué un plus grand rôle dans Ant-Man et la Guêpe. Janet est la mère de Hope et la femme de Hank. Elle était la guêpe originale et a été perdue dans le royaume quantique pendant 30 ans jusqu’à ce qu’elle soit sauvée dans le deuxième film. Elle a transmis son costume de guêpe et son identité à Hope.

comme Janet van Dyne. Michelle a fait une apparition dans L’homme fourmi et a joué un plus grand rôle dans Ant-Man et la Guêpe. Janet est la mère de Hope et la femme de Hank. Elle était la guêpe originale et a été perdue dans le royaume quantique pendant 30 ans jusqu’à ce qu’elle soit sauvée dans le deuxième film. Elle a transmis son costume de guêpe et son identité à Hope. Catherine Newton comme Cassie Lang. Catherine (De gros petits mensonges, La société) fait ses débuts au MCU en tant que fille de Scott. Le rôle était auparavant joué par Emma Führmann dans Avengers : Fin de partie. Les fans pensent que Cassie sera dans les Young Avengers avec les enfants de Wanda et Kate Bishop, ce qui est le cas dans les Marvel Comics.

comme Cassie Lang. Catherine (De gros petits mensonges, La société) fait ses débuts au MCU en tant que fille de Scott. Le rôle était auparavant joué par dans Avengers : Fin de partie. Les fans pensent que Cassie sera dans les Young Avengers avec les enfants de Wanda et Kate Bishop, ce qui est le cas dans les Marvel Comics. Jonathan Majors comme Kang le Conquérant. Jonathan (Pays de Lovecraft) a joué Kang dans la série Disney+ Loki. Kang est une variante de la chronologie alternative du personnage de He Who Remains. Selon les rumeurs, il serait le prochain grand méchant du MCU.

Bill Murray a dit qu’il apparaît dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniabien que cela n’ait pas été confirmé par Marvel/Disney. Michel Pénaqui a joué Luis, le meilleur ami de Scott Lang et ancien agent de liaison criminel dans les deux premiers films, ne devrait pas revenir pour Quantumanie. C’est la même chose pour Judy Greerqui a joué l’ex-femme de Scott, Maggie, et le rappeur TIqui jouait Dave, un membre de l’équipe X-Con Security de Scott.

Qui est l’équipe créative ?

Peyton Roseau dirige Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, tout comme il l’a fait avec les deux premiers films. L’équipe créative comprend également le président de Marvel Studios Kévin Feige (producteur), Jeff Loveness (scénariste), et Christophe Beck (compositeur). Le tournage a eu lieu en Turquie, en Angleterre et à San Francisco à partir de février 2021 et s’est terminé en novembre.

Quelle est l’intrigue de “Ant-Man & The Wasp 3” ?

L’intrigue officielle de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania n’a pas encore été publié par Marvel. Les fans soupçonnent l’intrigue et les premières images pourraient être révélées soit au Comic-Con de San Diego en juillet 2022, soit à l’exposition D23 de Disney en septembre 2022. Le film pourrait explorer le voyage dans le temps puisque Kang joue un rôle important. Dans une interview d’octobre 2021 avec Le journaliste hollywoodien, Evangeline Lilly a déclaré qu’elle comprenait mieux son personnage Hope après avoir lu le scénario de Quantumanie.

“L’espoir est une étrange énigme pour moi. Mais la vérité est que j’ai plus de mal à connaître et à comprendre Hope que tout autre personnage que j’ai joué auparavant », a déclaré Evangeline. “Et je dirai qu’après avoir lu le scénario de [Quantumania], j’ai eu une sorte de moment d’eurêka ; J’ai dit à Peyton [Reed], ‘Oh mon Dieu, je pense que je l’ai enfin eue.’ J’espère donc que lorsque nous terminerons et que je verrai le film, je saurai faire la différence.

Sait-on quelque chose sur les futurs films “Ant-Man” ?

Marvel/Disney n’a pas encore confirmé s’il y en a plus L’homme fourmi films qui sortent après Quantumanie. Un quatrième Thor Le film est sorti récemment, il y a donc un précédent pour un héros Marvel qui obtient plus de trois films. Paul Rudd semble aimer le rôle, donc il serait probablement de la partie. Après tout, l’acteur vieillit à l’envers, il n’y a donc aucune raison pour qu’il ne puisse pas continuer à jouer à Ant-Man pendant longtemps !