Distributeurs automatiques de réduction des méfaits ; Le comté de Milwaukee exhorte les entreprises à accueillir

Les dirigeants du comté de Milwaukee encouragent les entreprises et les organisations le mardi 23 janvier à postuler pour accueillir un distributeur automatique de réduction des méfaits.

Ces machines offrent un accès gratuit à des fournitures de réduction des méfaits et de prévention, notamment des bandelettes de test de fentanyl, de la naloxone nasale, des pochettes de désactivation de médicaments, des sacs verrouillables pour médicaments et des verrous pour armes à feu. Réduction des méfaits est une pratique fondée sur des données probantes pour prévenir la mort des personnes qui consomment des drogues, selon le Administration des services de toxicomanie et de santé mentale (SAMHSA).

“Rendre ces outils de réduction des risques gratuits et facilement accessibles a permis de sauver des vies dans notre comté”, a déclaré David Crowley, directeur du comté de Milwaukee. « La tragique réalité est que la consommation de substances touche tout le monde, quels que soient l’âge, la race, le sexe, le statut socio-économique et la situation géographique. Une surdose peut survenir n’importe où, c’est donc à nous tous de décider. la solution.”

Le bureau du médecin légiste du comté de Milwaukee a déclaré que 600 personnes sont mortes d’une surdose en 2023. Le fentanyl a joué un rôle dans près de 500 de ces décès.

« Au cours des six mois qui ont suivi la mise en place de ces 11 premiers distributeurs automatiques, les membres de notre communauté ont obtenu près de 2 500 bandelettes de test de fentanyl et 2 100 boîtes de naloxone », a déclaré le Dr Ben Weston, conseiller en chef des politiques de santé du comté de Milwaukee.

Les 11 premiers distributeurs automatiques ont été distribués aux services d’incendie et de santé, aux centres communautaires et aux cliniques médicales.

“Il s’agit d’endroits critiques, mais nous savons que les surdoses peuvent survenir n’importe où et sur n’importe qui. Nous constatons également des surdoses dans des hôtels, des restaurants, des stations-service et d’autres lieux d’affaires”, a déclaré le Dr Weston.

Dr Ben Weston, conseiller en chef en matière de politique de santé pour le comté de Milwaukee

C’est pourquoi les autorités exhortent les entreprises ou les organisations à s’impliquer et à accueillir l’un des distributeurs automatiques de réduction des méfaits.

“En en ayant un dans votre entreprise, vous devenez un élément crucial dans la résolution du problème urgent de la toxicomanie à Milwaukee”, a déclaré Peggy Williams-Smith, de VISIT Milwaukee. “L’hébergement d’un distributeur automatique de réduction des méfaits donne du pouvoir aux personnes aux prises avec une dépendance en leur donnant accès à des ressources essentielles sans jugement.”

Peggy Williams-Smith, VISITEZ Milwaukee

Les responsables affirment qu’avec les distributeurs automatiques de réduction des risques, ils ont distribué plus de 1 200 cadenas pour armes à feu, 530 sacs de désactivation de médicaments, plus de 2 400 bandelettes de test de fentanyl et plus de 2 100 boîtes de Narcan.

Un communiqué de presse indique qu’en raison du succès du programme, huit distributeurs automatiques supplémentaires seront installés en 2024. Trouvez un distributeur automatique de réduction des méfaits près de chez vous.