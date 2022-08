Distrait Nick Kyrgios s’effondre alors qu’Andy Murray Falls et Emma Raducanu Rolls

Nick Kyrgios s’est égaré au milieu des objections aux lumières publicitaires sur le terrain, le finaliste de Wimbledon s’inclinant 6-3, 6-2 contre l’Américain Taylor Fritz aux Masters ATP et WTA de Cincinnati mercredi.

L’Australien était en mode plainte depuis le début, déplorant la distraction des lumières LED scintillantes sur un panneau publicitaire et exigeant une solution.

Le numéro 28 mondial Kyrgios, après un été exceptionnel qui comprenait le titre de Washington ce mois-ci, n’a pas pu trouver son meilleur match en s’écrasant contre la 11e tête de série Fritz après seulement 50 minutes.

L’Australien avait battu ses cinq derniers adversaires américains et avait une fiche de 15-2 depuis sa finale surprise à Wimbledon contre Novak Djokovic.

Mais après avoir avoué qu’il comptait les jours jusqu’à ce qu’il puisse rentrer chez lui après l’US Open, Kyrgios ne semblait pas intéressé par le travail sur le terrain.

Fritz a tiré un 12e as pour mettre en place une balle de match et a gagné alors que Kyrgios frappait le haut du filet avec un coup droit faible.

“C’est génial de voir comment mon jeu se déroule”, a déclaré Fritz. “C’est le genre de match dont j’ai besoin pour gagner en confiance.

“Beaucoup de choses cliquaient aujourd’hui, je me sentais bien.”

La 10e tête de série féminine Emma Raducanu a envoyé son deuxième champion du Grand Chelem en moins de 24 heures, écrasant Victoria Azarenka 6-0, 6-2.

L’adolescente championne de l’US Open a remporté les 10 premiers matchs avant que son adversaire vétéran, double vainqueur de Cincinnati avec deux titres de l’Open d’Australie, ne remporte finalement un match.

Mais le jeune Britannique, qui a évincé Serena Williams la nuit précédente avec un autre set d’amour, n’avait rien de tel.

Raducanu a calmement réalisé 5-1 et a conquis ses nerfs deux matchs plus tard en sauvant deux balles de break et en la servant sur sa deuxième balle de match alors qu’Azarenka effectuait un retour longtemps après 63 minutes.

La lourde défaite a continué la mauvaise forme lors de la mise au point de l’US Open pour Azaranka, le vainqueur de 2013 et 2020, qui n’a remporté que deux matchs ici il y a un an lors d’une défaite au troisième tour contre l’éventuelle championne Ashleigh Barty.

“J’ai joué un grand match à coup sûr”, a déclaré Raducanu. “Pour jouer Vika comme ça, je devais rester concentré.

“Dans le deuxième set, j’ai pu ressentir les moments importants. Je suis satisfait de la façon dont j’ai creusé et servi.

Du côté des hommes, Andy Murray avait besoin d’une visite d’après-match sur le terrain de l’entraîneur après avoir perdu 3-6, 6-3, 6-4 face à Cameron Norrie au deuxième tour.

Murray, double champion de Cincinnati, a eu besoin d’un massage sur la cuisse droite avant de pouvoir quitter le terrain après avoir combattu pendant près de deux heures et trois quarts lors de la dernière mise au point majeure de l’US Open, qui commence le 29 août.

«Parfois, j’avais l’impression de bien jouer et parfois non. Ma constance n’était peut-être pas là où je le voulais », a déclaré Murray.

«Mais il y avait parfois du tennis positif là-dedans. J’ai définitivement eu assez d’occasions pour gagner ce match.

Les problèmes de crampes de Murray

Après avoir eu des crampes lors d’autres événements ces dernières semaines, l’Ecossais de 35 ans s’inquiète de sa situation physique.

« C’est une grande préoccupation pour moi. C’est quelque chose que je dois régler et trouver une solution », a déclaré Murray. “Vous devez essayer de comprendre ce qui se passe là-bas.”

Le numéro 11 mondial Norrie a ouvert une impasse de match lente avec une pause de service dans l’avant-dernier match et s’est converti sur sa première balle de match.

“J’ai juste joué un peu mieux les plus gros points”, a déclaré Norrie. “Cela s’est joué sur un ou deux points.”

Norrie a produit 39 vainqueurs contre 37 pour le triple champion du Grand Chelem Murray, qui n’a converti que deux de ses 11 chances de break et a commis près de 40 fautes directes.

“Je n’étais pas assez physique au début du match”, a déclaré Norrie. “Je n’exécutais pas comme j’aimais. J’étais content de m’en sortir sans jouer de mon mieux.

Ailleurs au deuxième tour, l’Américain Ben Shelton a surpris la cinquième tête de série Casper Ruud, battant le Norvégien 6-3, 6-3.

Dans le tableau féminin, la finaliste de Wimbledon Ons Jabeur de Tunisie, la cinquième tête de série, a battu Caty McNally de Cincinnati 6-3, 4-6, 7-6 (9/7).

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici