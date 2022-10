Distinctions pour les conseillers sortants de West Kelowna – Kelowna Capital News

Les conseillers sortants Doug Findlater et Jayson Zilkie ont été reconnus pour leur service lors de la dernière réunion de West Kelowna du mandat 2018-2022.

“Nous apprécions votre passion pour donner un coup de main à ceux qui en ont besoin”, a déclaré le candidat à la mairie sortant Gord Milsom à propos de Zilkie.

“Pour avoir souvent pensé en dehors des sentiers battus et défié le statu quo.”

Zilkie a annoncé en août qu’il ne se représenterait plus au conseil, invoquant la nécessité de passer plus de temps avec sa famille et de servir la communauté par d’autres moyens.

“Nous devons encourager nos dirigeants au lieu de les abattre”, a déclaré Zilkie lors de ses commentaires au conseil. “Je prévois d’encourager le prochain conseil, de le défier, mais surtout de le renforcer afin qu’il puisse construire la prochaine génération de notre communauté.”

Milsom a également exprimé la profonde appréciation de la ville pour le service de Findlater à la communauté.

“Merci pour vos nombreuses années de service”, a ajouté Milsom. “Vous avez fait un excellent travail, merci pour votre leadership.”

Findlater a servi la communauté de Westside pendant près de 20 ans, dont 10 ans en tant que maire, un an au conseil en démarrage de West Kelowna et quatre ans au conseil actuel. Il a également été président du comité de restructuration de la gouvernance de Westside et directeur suppléant de la zone électorale de Westside.

« C’est un honneur de servir la communauté, et ce fut un honneur pour moi de faire partie de cinq conseils », a déclaré Findlater. «Je n’aurais pas pu le faire sans Willie (sa femme), vous avez besoin du soutien à la maison pour le faire. Je vous souhaite bonne chance à tous.”

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de West Kelowna