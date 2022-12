Distinctions NASCAR : remise des prix 2022, prédiction des futurs gagnants

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

C’est fin décembre. Je ne sais pas si je dois revenir sur la saison précédente ou me tourner vers la suivante.

Que diriez-vous des deux?

Voici mes tentatives d’une version des récompenses pour 2022 – avec des prédictions des gagnants pour 2023.

Meilleur pilote

2022 : Joey Logan

Logano était à son meilleur quand cela comptait le plus – tard dans la saison. Il a pris tout ce qu’il a appris au cours de l’année et a été la voiture dominante dans la course au championnat. Il s’est classé deuxième pour les victoires de la saison avec quatre (contre cinq pour Chase Elliott).

Joey Logano remporte le championnat NASCAR Cup Series Joey Logano domine pour remporter le championnat NASCAR Cup Series 2022 au Phoenix Raceway.

2023 : Ross Chatain

Chastain était certainement la vedette de 2022, passant de ne pas avoir remporté de course de Coupe à un championnat. S’il s’améliore autant en 2023, il remportera le plus de courses et le titre.

Recrue de l’année

2022 : Austin Cindric

Cindric a eu de loin une meilleure année que Todd Gilliland ou Harrison Burton, et cela aurait même été sans la victoire de Daytona 500. Sans cette victoire, la finition moyenne de Cindric était de 16,7. Celui de Burton était de 22,8 et celui de Gilliland de 23,2.

La recrue Austin Cindric remporte Daytona 500 après une finition chaotique Après un redémarrage en prolongation, la recrue Austin Cindric a remporté le Daytona 500 lors de sa deuxième course à Daytona.

2023 : Ty Gibbs

En supposant que Gibbs et Noah Gragson soient considérés comme des recrues de la Coupe en 2023, Gibbs court pour une équipe plus établie chez Joe Gibbs Racing, une équipe qui a globalement plus de succès que la voiture n ° 42, tandis que Gragson essaie d’aider avec une organisation qui essaie toujours pour créer une fondation.

Chef d’équipe de l’année

2022 : Adam Stevens

Il faut un chef d’équipe intelligent, équilibré et confiant pour aider un jeune pilote à naviguer dans de mauvaises finitions précoces, puis guider l’équipe lorsque son dos est contre le mur lors des séries éliminatoires. L’amélioration de Christopher Bell témoigne de la capacité de Stevens.

2023 : Randall Burnet

Le chef d’équipe de Kyle Busch a le plus grand défi pour s’assurer que Busch a ce dont il a besoin pour gagner des courses. Pas en 2024. Maintenant. Burnett réussira à faire exactement cela.

Propriétaire de l’année

2022 : Justin Marques

Le propriétaire de Trackhouse Racing n’a pas seulement acheté Chip Ganassi Racing, il a amélioré ses performances puisque ses pilotes ont remporté trois courses et Ross Chastain s’est classé deuxième au général.

2023 : Maury Gallagher

Le propriétaire de Petty GMS qui entame sa deuxième année de course en Coupe a maintenant Jimmie Johnson comme pilote/investisseur. Les quelque cinq courses auxquelles Johnson participera en tant que pilote apporteront un intérêt supplémentaire. Son influence pourrait apporter des performances supplémentaires à chaque course.

Meilleur nouveau moment

2022 : Affrontement au Colisée

L’événement au Los Angeles Memorial Coliseum a été épique alors que NASCAR a construit une piste temporaire d’un quart de mile. Cela servira de preuve que NASCAR peut le faire à d’autres endroits, en particulier à l’international.

Joey Logano s’accroche pour gagner The Clash au Coliseum Joey Logano retient Kyle Busch dans les cinq derniers tours pour remporter The Clash au Coliseum.

2023 : Nord de Wilkesboro

Il y a deux choix ici – la course des étoiles au North Wilkesboro (NC) Speedway et la course de rue de Chicago. Le clin d’œil ira à Wilkesboro pour ce qui devrait être une sensation “classique” de retour aux sources de Field of Dreams.

Bouleversé de l’année

2022 : Austin Cindric au Daytona 500

Ce n’était pas une surprise que Cindric remporte une course en tant que recrue, mais le Daytona 500 ? Cela ne semblait pas si réaliste que ça.

Austin Cindric extatique après avoir remporté Daytona 500 La recrue Austin Cindric a parlé à Jaime Little après avoir remporté le Daytona 500.

2023 : Justin Haley

Un coureur solide, Haley pourrait surprendre certaines personnes avec une victoire. Et tout comme la victoire de Cindric, cela pourrait arriver sur l’un des superspeedways. Haley recevrait une poussée de son coéquipier de Kaulig Racing, AJ Allmendinger, pour le faire.

Pilote le plus amélioré

2022 : Chasser Briscoe

Du 23e au classement en tant que recrue au neuvième en 2022, Briscoe a remporté une course tôt, a connu des difficultés au milieu de la saison, mais a semblé montrer une nouvelle vie dans les séries éliminatoires.

Briscoe survit à Reddick et Chastain à Phoenix Chase Briscoe remporte sa première victoire en carrière en NASCAR Cup Series au Phoenix Raceway.

2023 : Bubba Wallace

Gagner au Kansas en septembre a montré de quoi Wallace est capable sur des pistes intermédiaires. Il a semblé grandir tout au long de la saison, à l’exception de la terrible décision d’accrocher Kyle Larson à Las Vegas. Si Wallace en a tiré des leçons, et il n’y a aucune raison pour qu’il ne le fasse pas, il pourrait faire sa première apparition en séries éliminatoires de la Coupe en 2023.

Le plus grand chagrin d’amour

2022 : Ryan Blaney

Blaney a fait à peu près tout sauf gagner une course au cours de la saison, puis deux mauvaises erreurs lors de la demi-finale des séries éliminatoires ont condamné ses espoirs de championnat. Il était le meilleur pilote qui a à peine pu fêter quoi que ce soit, sauf gagner la course des étoiles.

Ryan Blaney revient sur la saison des Cup Series Ryan Blaney sur les défis récents à surmonter et les remplaçants de son équipage.

2023 : Denny Hamlin

Hamlin est habitué à faire face au chagrin de ne pas gagner de titre. Donc en le choisissant, je ne fais que suivre l’histoire.

Meilleure rivalité

2022 : Chase Elliot vs. Kyle Larson

Deux des meilleurs pilotes du sport et ce sont des coéquipiers. Qu’as-tu besoin de plus? La rivalité entre Hendrick Motorsports qui semblait s’échauffer entre la Californie et Watkins Glen était suffisante pour que Larson indique qu’il devait être plus attentif et potentiellement courir différemment à l’avenir.

Kyle Larson sur sa rencontre avec Chase Elliott Kyle Larson dit qu’il n’est pas fier du mouvement qu’il a fait pour dépasser Chase Elliott, mais que c’était sa seule chance de gagner.

2023 : Kyle Busch contre. Tyler Red Dick

Busch a remplacé Reddick chez Richard Childress Racing, qui était initialement fâché que Reddick ait choisi de partir et d’annoncer son départ, à l’époque effective pour la saison 2024, en juillet. Les deux voudront montrer qu’ils ont fait le bon choix.

Meilleure célébration de la victoire

2022 : Daniel Suárez

Frapper une piñata dans le couloir de la victoire en tant que premier Mexicain à remporter une course était cool. De plus, cela n’a pas gâché la bonne nourriture, comme le fait le smash de pastèque de Ross Chastain.

Daniel Suárez entre dans l’histoire et gagne à Sonoma Daniel Suárez remporte sa première victoire en carrière en Cup Series et devient le premier vainqueur né au Mexique en NASCAR.

2023 : Kyle Busch

Pouvez-vous imaginer ce qu’il fera et ce que fera Richard Childress lorsqu’ils remporteront leur première course ensemble ? Les arcs et les doublures seront incroyables.

Penser a voix haute

Une pensée simple : en espérant que tout le monde passe une excellente période des Fêtes.

Ce sera la dernière newsletter de 2022, mais nous prévoyons d’être de retour la première semaine de janvier.

Pleins feux sur les réseaux sociaux

Ils l’ont dit

“Ça a juste été une course folle, disons-le comme ça.” —Ryan Précece sur la solidification de ses plans pour 2023 et une course en Coupe chez Stewart-Haas Racing

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500

