Distance touchante : un appartement dans un immeuble brutaliste bruxellois | Intérieurs

CEt vous imaginez acheter un appartement sans jamais y entrer ? Et puis refaire tout l’endroit – abattre les murs, jeter les équipements et remanier le plan d’étage – à distance ? Pour la plupart d’entre nous, la réponse serait catégorique : « Bien sûr que non !

Kim Verbist dirait le contraire. L’architecte d’intérieur belge a fait tout cela lorsqu’elle s’est lancée dans la transformation défiant les conventions de son appartement bruxellois, situé au 11ème étage d’un immeuble brutaliste conçu par l’architecte Jacques Wybauw.

Le Covid a joué son rôle. Verbist et sa compagne, Sofie Van Waeyenberge, profitaient d’une pause dans leur chalet de week-end sur une plage aux Pays-Bas lorsque le confinement a éclaté. Ils venaient d’acheter l’appartement, scellant l’affaire par un texto « envoyé à minuit ». Anciennement occupée par un aristocrate sans le sou, la propriété était restée intacte depuis des décennies. Avec ses couloirs sombres et sa salle de bains humide, c’était la rénovation définitive.

Gain de place : la cuisine-salle à manger compacte. Photographie : Peter Dekens/Vivre à l’intérieur

Verbist était imperturbable. L’ancienne maison de ville du couple, située quelques pâtés de maisons plus loin, avait été conçue par le même architecte. « Je sais comment fonctionnent ses structures ; quels murs je pourrais abattre. Je savais que les matériaux seraient solides », dit-elle. Son école secondaire était également celle de Wybauw. Dans une ville mieux connue pour ses sinueuses maisons de ville Art nouveau, l’adolescent Verbist a appris à apprécier l’architecture alors démodée des années 1970. « La lumière… la façon dont les espaces coulaient. Son design est dans mon ADN.

Le fait qu’avant de créer son propre cabinet spécialisé dans les propriétés commerciales et résidentielles ait travaillé pour plusieurs grandes chaînes hôtelières a également été utile. Cette expérience, consistant à tempérer la créativité pour s’adapter aux budgets et à l’espace, est évidente ici. L’appartement est compact, mais comme une suite d’hôtel luxueuse, il a tout ce dont vous avez besoin. Le salon central, la cuisine et la salle à manger – « Nous passons des heures à discuter pendant les repas » – sont flanqués de deux chambres, dont l’une sert également de bureau et de chambre d’amis pour la fille de Verbist. Il y a aussi deux salles de bains et une buanderie cachée.

Plan directeur : la chambre principale avec son tapis fleuri d’inspiration peinture. Photographie : Peter Dekens/Vivre à l’intérieur

Le catalyseur de la palette de couleurs tutti-frutti était un tapis kelim. Ramené chez lui après un voyage à Istanbul il y a 30 ans, il accompagne depuis lors le couple de maison en maison. « Les chiens en ont mangé des morceaux. Mais cela n’a pas d’importance », déclare Verbist. Contre-intuitivement, peindre les pièces de différentes couleurs – rose toscan, vert émeraude, brun cacao – donne l’impression que l’espace est plus grand. C’est encore plus impressionnant quand on sait que tout cela s’est fait à distance, les visites habituelles de Verbist tôt le matin sur WhatsApp et Zoom.

Mais même les professionnels connaissent des moments bancaux. La première fois qu’elle a vu l’appartement, c’était le jour où les décorateurs ont enlevé les toiles pour dévoiler le projet terminé. « J’ai regardé les murs en terre cuite et j’ai pensé : c’est horrible. Il va falloir mettre nos cartons au milieu de la pièce et recommencer. Van Waeyenberge, légèrement contrarié, a exhorté à la patience. Elle avait raison. « Une fois que nous avons tout déballé, tout s’est déroulé comme je l’avais imaginé. »

Animaux à la maison : Kim Verbist sur le balcon de l’appartement avec un de ses chiens. Photographie : Peter Dekens/Vivre à l’intérieur

En quittant une maison plus grande, ils ont choisi leurs meubles et leurs biens préférés. « Nous avons commencé dans une grande maison de ville et depuis, nous avons réduit nos effectifs. Ce qui est le contraire de ce que font la plupart des gens. Mais j’aime le processus de raffinage de vos affaires.

Le majestueux téléviseur des années 1950, recouvert de placage, provient de l’atelier d’électroménager des grands-parents de Van Waeyenberge. Le meuble blanc vitré, étrangement parfumé aux arômes pharmaceutiques, a vu le jour dans un cabinet médical et abrite leur collection de poteries. Dans la chambre d’amis, une table de chevet est fabriquée à partir d’un frêne tombé du jardin de campagne du père de Verbist, à la frontière avec la France. Un ensemble d’affiches graphiques de films polonais du milieu du siècle était un cadeau d’un ami dont le père était diplomate à Varsovie pendant la guerre froide. Tout reflète son esthétique précise : « J’aime la couleur, la réutilisation des choses, le minimum de plastique – et pas trop de pièces de créateurs. »

Des demi-murs zonent l’espace de vie. Le coin lecture a été conçu pour s’adapter aux canapés jumeaux recouverts d’un velours bleu profond ; les étagères en miroir scintillent la nuit. En face, les armoires de cuisine viennent d’Ikea, un îlot tout en courbes, conçu sur mesure, abrite plus de rangement. Sous ses pieds, elle a troqué le carrelage pour un parquet plus chaleureux, inspiré du sol d’origine. À côté, un rebord de fenêtre profond et des tabourets servent également de bar pour le petit-déjeuner avec vue vers le sud. En hiver, les chiens profitent de la chaleur du chauffage au sol.

Il y a plus d’ingéniosité dans la chambre principale. Une salle de douche est recouverte de verre sans tain à côté d’un dressing soigné. Le lit flotte sur un podium (construit pour dissimuler la tuyauterie), l’épanouissement dramatique se répercutant dans le tapis. Tissé avec des fleurs luxuriantes provenant d’un vieux maître hollandais, il rampe sur le mur comme une fresque murale moelleuse. Les amis sont divisés sur cette touche résolument anti-belge des années 1970. Mais, comme tout le reste dans cette maison qui méprise les normes, cela fonctionne.