Un petit groupe d’Allemands endurcis a essayé dimanche malgré coronavirus restrictions lors de la participation à une course habillée de chapeaux et de chapeaux de Père Noël.

« Nous sommes très tristes que la course ne puisse pas se dérouler normalement cette année », a déclaré Sebastian Stolle, membre du club de course.

Normalement, 1 200 personnes participent à la course du Père Noël dans la ville orientale de Michendorf, mais cette année, les participants ont été invités à garder leurs distances et à publier des photos d’eux-mêmes en courant.

« Le nombre de coureurs est limité et il y a des horaires différents à courir. Il n’y a pas de ligne de départ et d’heure pour tout le monde. Tout le monde peut simplement courir à un moment différent et c’est très pratique », a déclaré Grit Schmidt, l’un des rares dizaines. Les pères Noël courent.

Alors que l’Allemagne gérait le coronavirus pandémie maîtrisée en mars et avril, elle fait maintenant face à une deuxième vague plus meurtrière et a fermé des restaurants et des bars et limité les rassemblements publics.

Les installations de loisirs et sportives doivent fermer et les restrictions incluent également des restrictions sur les rassemblements sociaux et ont porté un coup dur aux quelque 3 000 marchés de Noël annuels en Allemagne. Les marchés sont une fête annuelle en Allemagne depuis le 15ème siècle, lorsque les artisans et les boulangers ont reçu une autorisation spéciale pour vendre leurs produits sur les places de la ville à l’approche de Noël.

Mais de nombreuses villes allemandes ont complètement fermé leurs marchés de Noël cette année, malgré les énormes pertes financières. Châtaignes grillées, vin chaud fumant et musique émanant de chalets en bois bordés de neige artificielle – le marché de Noël de Landshut dans le sud de l’Allemagne a toutes les cloches et sifflets habituels.

Mais cette année, les visiteurs devraient profiter des vues et des odeurs du marché de Noël traditionnel de leur voiture en raison de précautions pour éviter la propagation de COVID-19[feminine . Dans le quartier berlinois de Charlottenburg-Wilmersdorf, de petits groupes de huttes sont dispersés dans plusieurs rues, bien que la nourriture et les boissons ne puissent pas être consommées sur place.

Le marché de Noël de Nuremberg, de renommée mondiale, a été annulé cette année, mais il a réussi à organiser une version en ligne de la cérémonie d’ouverture traditionnelle.

Et dans le nord-ouest de l’Allemagne, la ville de Kalkar propose également un marché de Noël en voiture.