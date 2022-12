Dist. Le conseil scolaire 303 approuve une augmentation de 5,95 % de la taxe foncière de 2022 malgré les objections – Shaw Local

À la consternation de ceux qui ont pris la parole lors de la réunion du conseil scolaire de St. Charles de lundi, les membres du conseil ont approuvé une augmentation de 5,95 % du prélèvement fiscal du district scolaire de St. Charles pour 2022.

Les impôts fonciers de l’Illinois sont payés un an à terme échu. Le prélèvement fiscal proposé de 180 millions de dollars représente une augmentation de 5,95 % par rapport au prélèvement de l’an dernier, qui comprend le service de la dette.

Le vote a été de 6 contre 1, le membre du conseil scolaire Ed McNally ayant voté « non ». Lors d’une audience publique sur le prélèvement, plusieurs contribuables se sont prononcés contre le prélèvement proposé.

“Je pense qu’avant d’envisager toute sorte d’augmentation de taxes, je suggère que vous retourniez tous voir votre personnel et que vous découvriez comment ils ont élaboré leur budget”, a déclaré James Whittington en s’adressant aux membres du conseil scolaire. “Parcourez chaque élément de campagne. Tu dois couper la graisse. Parce que nous tous ici, nous faisons cela tous les jours.

La contribuable Diana Soltess a déclaré que la commission scolaire devrait procéder à de sérieuses coupes dans les programmes inutiles, inappropriés et non souhaités par sa base de citoyens.

“S’il vous plaît, restez dans le budget, enseignez les bases et augmentez ces résultats aux tests”, a déclaré Soltess aux membres du conseil d’administration.

Soltess a précédemment déclaré qu’elle aimerait que le district se concentre sur les résultats des tests et des sujets tels que la lecture, l’écriture, l’arithmétique et l’histoire des États-Unis, ainsi que des compétences de vie telles que la gestion financière personnelle.

Avant de voter pour approuver le prélèvement, Matthew Kuschert a déclaré que les membres du conseil “doivent parfois prendre des décisions très difficiles en tant que conseil et ce n’est pas quelque chose que nous prenons comme probable”.

“Nous vivons tous dans ce quartier également, beaucoup d’entre nous ont des enfants dans ce quartier et dans ces écoles”, a-t-il déclaré. « Et nous prenons de grandes mesures pour réduire les coûts au mieux de nos capacités. Rassurez-vous, nous ne prenons pas ces décisions à la légère et nous reconnaissons la tension que beaucoup de familles, et certainement nous aussi assis ici, avons subie. »

Lors de la réunion du comité des services aux entreprises du conseil le mois dernier, Justin Attaway, surintendant adjoint des services aux entreprises du district, a déclaré qu’il s’attend à ce que le greffier du comté de Kane réduise l’augmentation de la taxe à environ 5,41% lorsqu’elle sera effectivement étendue à la communauté. Comme il l’a noté, l’impact de la taxe sur les factures d’impôt dépend en grande partie de l’évaluation foncière du propriétaire.

«L’augmentation ou la diminution réelle des factures d’impôt est calculée par le comté et est influencée par un certain nombre de facteurs, notamment la fluctuation du rapport entre la propriété résidentielle et la propriété commerciale, les modifications des valeurs des propriétés individuelles par rapport à la valeur totale de la propriété du district et le montant final de la nouvelle croissance », avait déclaré Attaway.

La demande de prélèvement de cette année est plus élevée en raison d’un certain nombre de facteurs, dont l’inflation, qui a amené le district à payer plus pour les services et fournitures existants. En outre, il a noté que les coûts de main-d’œuvre ont considérablement augmenté à l’échelle nationale, parallèlement aux pénuries de la chaîne d’approvisionnement.

“Les coûts de personnel représentent 77 % du budget de fonctionnement du district et, à cause de cela, notre budget est extrêmement sensible aux augmentations des coûts de main-d’œuvre que nous avons constatées à l’échelle nationale”, a déclaré Attaway. “Et bien qu’il puisse être assez difficile d’atténuer les effets d’une inflation élevée, les pénuries de la chaîne d’approvisionnement ont encore aggravé les problèmes. Les lois économiques de l’offre et de la demande ont entraîné certaines dépenses que le district scolaire doit engager, comme les coûts alimentaires, encore plus élevés que l’inflation.

Attaway a déclaré que le district continuera de chercher des moyens de réduire les coûts.

“Par exemple, lorsque le conseil a approuvé une nouvelle institution bancaire, cela a permis au district d’économiser plus de 75 000 $ par an en frais”, a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré que le conseil pourrait envisager des solutions plus créatives, telles que conserver les anciens bus pour les pièces afin de réduire le coût des réparations futures.