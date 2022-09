Dist. 99 étudiants en journalisme reçoivent une bourse de l’Illinois Press Foundation – Shaw Local

Les étudiants en journalisme de Downers Grove South High School ont reçu une bourse 2022 de l’Illinois Press Foundation et de l’Illinois Farm Bureau.

La subvention de 1 400 $ sera utilisée pour acheter un appareil photo professionnel et un kit permettant aux étudiants de prendre des photos de qualité, selon un communiqué de presse. Downers Grove South High est l’un des 16 bénéficiaires de subventions de tout l’Illinois cette année, y compris Downers Grove North High School, qui a également reçu une subvention pour acheter un appareil photo.

“C’est tellement vivifiant de voir des étudiants engagés dans le journalisme et enthousiastes à l’idée d’apprendre les éléments fondamentaux du métier”, a déclaré Jeff Rogers, directeur de l’Illinois Press Foundation, dans le communiqué.

Le conseil d’administration de l’Illinois Press Foundation, Peggy Bradford, a visité la South High School et a remis le don à Emma Fudacz, Ava Lafin et Abigail Culcasi, les rédactrices en chef de Blueprint, le journal étudiant primé de l’école.

La classe de journalisme de South High applaudit les rédacteurs en chef alors qu’ils acceptent la subvention de l’Illinois Press Foundation. (Photo fournie par le District 99)

“Une partie de ma mission lors de la demande de cette subvention était de rendre la photographie plus accessible à tous les étudiants”, a déclaré Mary Long, professeur d’anglais et conseillère Blueprint, dans le communiqué. “Tout le monde n’a pas un appareil photo à 1 000 $ à la maison. Les étudiants comptent sur leurs téléphones et leurs Chromebooks, ce qui produit souvent des photos granuleuses. Désormais, tous les élèves de la classe pourront apprendre à l’utiliser, prendre des photos et diversifier leurs portfolios.

L’Illinois Press Foundation se consacre à la promotion et à la protection de la liberté d’expression par le biais d’activités éducatives qui favorisent la pratique et le respect des principes et des valeurs du premier amendement, à l’amélioration de la qualité des services fournis par les journaux à leurs communautés et au soutien des efforts de lecture et d’alphabétisation, de la libération déclaré.

L’IPF a été créée en 1982 en tant que branche caritative de l’Illinois Press Association. Elle promeut et protège la liberté d’expression par le biais d’activités éducatives. Lire la suite sur www.illinoispressfoundation.org.