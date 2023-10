Dissipé par l’Arabie saoudite, sermonné par l’Égypte : la diplomatie américaine rencontre la réalité du Moyen-Orient

L’attaque du Hamas contre Israël a été si massive et violente, tuant plus de 1 200 Israéliens, que de nombreux dirigeants de la région tentent encore de déterminer leurs positions.

« Étant donné que nous n’en sommes qu’aux tout premiers stades de cette situation, la diplomatie américaine réussit autant que l’on peut s’attendre à ce qu’elle réussisse », a déclaré Ghaith al-Omari, ancien conseiller de l’Autorité palestinienne. « Mais il est trop tôt pour parler d’une avancée majeure. »

Un voyage de Biden dans la région pourrait compliquer la tâche.

Les groupes militants pro-palestiniens, dont le Hamas, pourraient y voir une provocation. Si Biden ne visite pas les pays arabes, les dirigeants de ces pays pourraient se sentir snobés.

« La décision de Biden va envoyer un message clair selon lequel les États-Unis sont du côté d’Israël dans cette affaire », a déclaré Jonathan Schanzer, analyste à la Fondation pour la défense des démocraties à Washington. « Cela va irriter une partie du monde arabe, mais je pense qu’il sera important pour la région que l’administration ne vacille pas. » Le président américain pourrait se rendre en Israël dès cette semaine.

Les responsables et les analystes mettent en garde contre le fait de ne pas exclure les États-Unis pour l’instant, soulignant que les discussions en coulisses pourraient être plus fructueuses que ne l’admettent les déclarations publiques. Les dirigeants arabes, en particulier, pourraient ne pas être disposés à dire ou à faire en public des choses susceptibles de provoquer la colère de leurs populations, où le soutien aux Palestiniens est élevé.

Blinken a été le visage de la poussée diplomatique, visiter Israël et six pays à majorité arabe au cours des derniers jours.

Il a insisté sur l’existence d’un consensus significatif sur certains objectifs fondamentaux, notamment le désir d’empêcher le conflit entre Israël et le Hamas – basé dans la bande de Gaza – de dégénérer en une guerre régionale plus large.

« Ce que j’ai entendu de la part de pratiquement tous les partenaires, c’est une détermination, une vision partagée selon laquelle nous devons faire tout notre possible pour garantir que cela ne se propage pas à d’autres endroits. » il a dit aux journalistes dimanche. Il y avait également « une vision commune de la sauvegarde des vies innocentes ; une vision commune pour apporter de l’aide aux Palestiniens de Gaza qui en ont besoin, et nous y travaillons beaucoup.

Mais les efforts américains pour convaincre l’Égypte de ouvrir un poste frontière laisser les Palestiniens ayant une citoyenneté étrangère quitter Gaza n’a pas encore réussi.

L’Égypte accuse Israël, affirmant que ses bombardements et autres actions empêchent le Caire d’envoyer de l’aide humanitaire par le point de passage pour les Palestiniens dans le besoin à Gaza.

Les Égyptiens le sont aussi se méfiant de toute suggestion selon laquelle ils accueilleraient des Palestiniens fuyant Gaza, craignant qu’Israël ne les autorise jamais à revenir même après avoir déchiré la petite bande dans sa chasse aux combattants du Hamas. Une telle crise ferait écho aux déplacements palestiniens passés, qui sont effectivement devenus permanents.

Les États-Unis semblent avoir une certaine influence auprès d’Israël.

Les responsables américains et étrangers ont travaillé avec succès en coulisses pour convaincre Israël de renoncer à un premier avis d’évacuation de 24 heures adressé à environ un million de personnes vivant dans le nord de Gaza.

« Ils ont entendu l’ensemble du gouvernement américain s’inquiéter du projet », a déclaré un responsable de l’administration Biden, qui a obtenu l’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

Un porte-parole du Département d’État a refusé de commenter cette histoire.

À la déception de l’administration Biden – mais pas nécessairement à sa grande surprise – les pays arabes ont également été soit mesurés, soit silencieux lorsqu’il s’agit de dénoncer nommément le Hamas. S’ils ont explicitement critiqué le Hamas, comme l’ont fait les Émirats arabes uniscela s’est généralement accompagné de déclarations appelant les deux parties à faire preuve de retenue.

L’attaque des militants a été particulièrement meurtrière et le Hamas a également pris de nombreux otages. Mais les représailles israéliennes ont tué des milliers de Palestiniens, et Israël affirme son intention d’éliminer le Hamas.

Cela intensifie les inquiétudes concernant les 2,2 millions de civils palestiniens coincés à Gaza. Le siège israélien a entraîné de graves pénuries d’eau, de carburant et d’électricité.

Déjà, au milieu des nombreuses frappes aériennes israéliennes, des centaines de milliers de Palestiniens ont été déplacés à l’intérieur de Gaza. Cela précède une chose que peu de gens croient que Washington puisse ou veuille essayer d’arrêter : une invasion terrestre israélienne de Gaza.

Blinken a déclaré avoir déclaré aux responsables arabes que « cela ne doit pas continuer comme si de rien n’était avec le Hamas à l’avenir ».

Mais certains de ces gouvernements ont des liens avec le Hamas, et leurs dirigeants sont bien conscients que bon nombre des citoyens arabes ordinaires qu’ils dirigent soutiennent fermement la cause palestinienne pour laquelle le Hamas prétend se battre.

Le Qatar abrite certains hauts dirigeants du Hamas et un bureau politique du Hamas. Le petit État arabe sert désormais d’interlocuteur pour une priorité diplomatique majeure des États-Unis et d’autres pays : la libération des otages, dont certains ont une nationalité autre qu’israélienne.

Dans le même temps, les principaux pays arabes comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se méfient profondément de l’Iran, l’un des principaux mécènes du Hamas. L’Iran soutient également le Hezbollah, le groupe militant libanais qui s’est affronté avec Israël.

Ces derniers jours, Biden a modifié son discours du soutien sans équivoque à Israël après l’attaque pour inclure des préoccupations concernant la protection des civils palestiniens. Il a également averti Israël que l’occupation de Gaza n’en valait peut-être pas le coût.

Mais Biden et les États-Unis ont longtemps été considérés comme beaucoup plus pro-israéliens que pro-palestiniens, ce qui ajoute aux griefs dans la région.

Khaled Elgindy, analyste au Middle East Institute à Washington, a fait valoir que le langage nuancé le plus récent de Biden est arrivé trop tard. Ce que les États-Unis ont dit publiquement dès le début est le message qui résonne le plus parmi les Arabes, a-t-il soutenu.

« Les déclarations de retenue doivent être faites en temps réel, sinon elles n’ont aucun sens », a-t-il déclaré. Et « si ce n’est pas public, ça ne compte pas ».

Alors que Blinken se déplaçait d’un pays à l’autre, l’accueil public qu’il recevait de la part de certains dirigeants arabes était choquant.

Le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi lui a fait la leçon sur les souffrances des Palestiniens sous l’occupation israélienne, mais il affirmait également à tort que les Juifs n’avaient jamais été persécutés en Égypte.

« Il est vrai que ce qui s’est passé au cours des neuf derniers jours a été très difficile et trop intense, et nous le condamnons sans équivoque », a déclaré Sissi. « Mais nous devons comprendre que c’est le résultat d’une fureur et d’une haine accumulées pendant quatre décennies, au cours desquelles les Palestiniens n’avaient aucun espoir de trouver une solution. »

Le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman, quant à lui, a fait attendre Blinken pendant plusieurs heures avant de le rencontrer dimanche. Selon le Compte rendu saoudien de la réunionle prince héritier a appelé à l’arrêt des « opérations militaires qui ont coûté la vie à des innocents » – prenant ainsi le parti de l’offensive israélienne.

Des rapports ont également émergé selon lesquels Les Saoudiens suspendaient les négociations soutenues par les États-Unis sur la normalisation des relations diplomatiques avec Israël.

Le prince héritier fait souvent attendre les visiteurs, même s’il s’agit de personnalités d’un partenaire clé comme l’Amérique. Mais le faire pendant cette crise était remarquable.

Dans les jours qui ont suivi les frappes du Hamas le week-end dernier, le royal saoudien s’est également entretenu avec le président iranien.

Malgré une rivalité soutenue qui s’est manifestée dans une guerre sanglante par procuration au Yémen, l’Arabie saoudite et l’Iran ont récemment rétabli leurs relations diplomatiques rompues des années plus tôt – ajoutant ainsi à l’enchevêtrement confus des rivalités et des intérêts dans la région.

Cela dit, certains responsables arabes soutiennent les efforts américains pour réussir, même s’ils reconnaissent qu’il faudra peut-être un certain temps avant d’obtenir des résultats à long terme.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que sans le leadership américain, nous serions dans une position bien plus difficile », a déclaré un diplomate arabe. « L’objectif aujourd’hui est d’arrêter le saignement, et même si des pansements sont appliqués, la blessure est trop profonde. »