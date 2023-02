Dissimulation de Partygate ? Les accusateurs “ont perdu la tête”, selon Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a dénoncé le scandale du Partygate, accusant quiconque soupçonne qu’il a délibérément dissimulé les soirées de verrouillage de Covid dans le n ° 10 d’être “fou”.

L’ancien Premier ministre a déclaré que la réclamation était “strictement pour les oiseaux”, bien qu’il fasse l’objet d’une enquête pour avoir prétendument menti au Parlement au sujet de violations du verrouillage.

Dans une interview avec la fidèle alliée conservatrice Nadine Dorries – que M. Johnson aurait recommandée pour une pairie – il a déclaré qu’il pensait que leurs rassemblements au milieu de la pandémie étaient “dans les règles”.

L’ancien chef conservateur a insisté sur le fait qu’il devait être “respectueux” envers le comité des privilèges interpartis qui entreprend l’enquête sur lui.

«Mais je vais simplement répéter ce que j’ai déjà dit, et j’espère que c’est évident pour tout le monde, que quiconque pense que j’allais sciemment à des fêtes qui enfreignaient les règles de verrouillage dans le n ° 10, ou ensuite dissimulait sciemment des fêtes qui étaient illicites que d’autres personnes allaient faire, c’est strictement pour les oiseaux », a-t-il déclaré.

M. Johnson a ajouté: “Si quelqu’un pense comme ça, il est fou.”

L’ancien Premier ministre, s’adressant à son loyaliste inconditionnel pour sa nouvelle émission TalkTV, a insisté sur le fait que Downing Street “pensait désespérément” aux tests de Covid-19 et au déploiement du vaccin à l’époque.

«Nous pensions tous que ce que nous faisions – ou certainement, je pensais que ce que nous faisions – était conforme aux règles. Et ce que nous pensions certainement, c’est que nous travaillions aveuglément sur certaines priorités massives pour le pays », a-t-il ajouté.

M. Johnson, contraint de quitter ses fonctions par les conservateurs après une série de scandales, devrait témoigner dans le cadre de l’enquête dans les mois à venir.

Il a répété à plusieurs reprises aux Communes qu’il n’y avait pas de fêtes enfreignant les règles à Downing Street et que les règles avaient été respectées à tout moment.

Mais la police métropolitaine a infligé 126 amendes pour violation des règles de Covid, y compris à M. Johnson lui-même, pour des infractions couvrant une série de rassemblements en 2020 et 2021.

Le comité des privilèges, dirigé par la députée travailliste Harriet Harnman, a passé au crible un tas de preuves écrites remises par Downing Street de Rishi Sunak.

Si le comité décide que M. Johnson a menti au Parlement et qu’une suspension de plus de 10 jours de séance est approuvée, il pourrait faire face à une élection partielle difficile dans son siège d’Uxbridge et de South Ruislip.

De plus, dans les extraits publiés avant la diffusion complète de l’interview avec son ancien secrétaire à la culture, M. Johnson affirme “qu’il est littéralement vrai que le Brexit a aidé à sauver des vies” avec le déploiement du vaccin.

L’affirmation, qui survient alors que le soutien au Brexit diminue autour du troisième anniversaire de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, est contestée.

M. Johnson a déclaré que quitter l’Agence européenne des médicaments signifiait que l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) était “totalement libre de décider à quelle vitesse approuver le vaccin”.

“Nous n’aurions pas été en mesure de faire ce déploiement de vaccins si rapidement”, a-t-il déclaré. « Et vous savez, il est littéralement vrai que le Brexit a aidé à sauver des vies. Et les yeux des gens se gonflent un peu quand vous dites cela, mais il se trouve que c’est vrai.

Cependant, à l’époque, le Royaume-Uni était encore dans la période de transition hors de l’UE et le directeur général de la MHRA, le Dr June Raine, a déclaré: “Nous avons pu autoriser la fourniture de ce vaccin en utilisant les dispositions du droit européen.”

M. Johnson a condamné la décision de M. Sunak de ne pas envoyer d’avions de combat en Ukraine alors qu’il exhortait les dirigeants occidentaux à “leur donner ce dont ils ont besoin”.

L’ancien Premier ministre conservateur a déclaré à Fox News que cela “gagnerait du temps” et “sauverait des vies” si le Royaume-Uni et ses alliés donnaient à Kyiv l’avion de combat qu’ils avaient demandé maintenant.