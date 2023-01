Dissidence religieuse en Israël lors de la visite de Ben-Gvir à Al Aqsa

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a visité mardi l’enceinte sacrée de la mosquée Al-Aqsa.

L’enceinte, située à Jérusalem, est le troisième lieu saint de l’Islam

Les membres du gouvernement de coalition israélien ont condamné cette visite.

Mercredi, des personnalités juives ultra-orthodoxes soutenant le gouvernement de coalition israélien ont critiqué la visite d’un ministre d’extrême droite sur un site sacré à Jérusalem, ajoutant la dissidence religieuse interne à une cascade de censures étrangères.

Un député a accusé le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, d'”aiguillonner le monde entier”.

La visite de Ben-Gvir mardi dans l’enceinte de la mosquée Al Aqsa, que les Juifs vénèrent comme le Mont du Temple, a suscité des protestations dans tout le monde arabe et des inquiétudes occidentales concernant les ententes de longue date sur l’accès des non-musulmans.

Le ministre, lui-même religieux, n’a pas enfreint une interdiction imposée par Israël sur la prière juive dans ce qui est une icône du nationalisme palestinien. Mais sa simple présence dans l’enceinte était un anathème pour les Juifs plus strictement pieux et politiquement neutres.

“Il est interdit de monter sur le lieu du Saint des Saints”, a déclaré au Parlement Moshe Gafni, haut responsable du Judaïsme uni de la Torah, faisant référence à une partie des temples juifs qui se trouvaient sur le site dans les temps anciens et qui était interdite à la plupart. gens.

Gafni a déclaré qu’il en avait informé Ben-Gvir.

Une vue de l’enceinte d’Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem. Getty Images Mostafa Alkharouf/Agence Anadolu via Getty Images

“Outre l’aspect de la loi religieuse, il n’y a rien à gagner à juste aiguillonner le monde entier”, a-t-il déclaré.

L’enceinte d’Al Aqsa, connue des musulmans sous le nom de sanctuaire noble, est le troisième lieu saint de l’islam. C’est aussi le site le plus sacré du judaïsme.

C’est un symbole des espoirs palestiniens d’obtenir un État, un objectif qui semble de plus en plus sombre avec Ben-Gvir et d’autres alliés d’extrême droite maintenant dans le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Il est situé à Jérusalem-Est, parmi les zones capturées par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et où les Palestiniens cherchent à devenir un État. Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale indivisible – un statut non reconnu internationalement.

“Symbole de souveraineté”

Certains sages qui promeuvent les visites juives dans l’enceinte soutiennent que leur itinéraire est conforme à la sainteté en s’éloignant de l’endroit où ils croient que le Saint des Saints a été situé.

Citant de telles décisions, Ben-Gvir a rétorqué à Gafni sur Twitter : « Le Mont du Temple n’est pas seulement une question religieuse… C’est aussi un symbole de souveraineté et de gouvernance, et l’ennemi nous mesure en fonction de notre conduite là-bas.

Aux côtés de Judaïsme unifié de la Torah dans le gouvernement que Netanyahu a prêté serment la semaine dernière se trouve le Shas, un parti ultra-orthodoxe qui bénéficie du soutien des juifs séfarades d’origine moyen-orientale.

Le bureau du grand rabbin séfarade d’Israël Yitzhak Yosef a déclaré qu’il avait envoyé à Ben-Gvir ce qu’il a appelé une “lettre de protestation… exhortant le ministre à ne plus remonter sur le mont du Temple”.

La lettre disait :

Même si vous prétendez qu’une minorité rabbinique vous a personnellement permis de le faire, il est clair qu’en tant que ministre du gouvernement d’Israël, vous ne devez pas agir contre les instructions du Grand Rabbinat datant de plusieurs générations.

Bien que la visite du site se soit déroulée sans incident, elle risquait d’accroître les frictions avec les Palestiniens après une flambée de violence en Cisjordanie occupée par Israël en 2022.

Le Hamas, le groupe islamiste palestinien qui contrôle Gaza, a déclaré lundi qu’un tel comportement “rapprochera toutes les parties d’un grand affrontement”.