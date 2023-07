Disséquer un perchoir – Shaw Local

Le Forest Preserve District du comté de Kane présente une soirée d’exploration scientifique aquatique avec l’événement Eco-Lab: Dissect a Perch de 18 h 30 à 20 h le mardi 11 juillet au Creek Bend Nature Center à St. Charles.

Selon un communiqué de presse du FPDKC, sous la direction d’un naturaliste participant, les participants acquerront les compétences nécessaires pour examiner et disséquer leurs propres spécimens de perches et explorer les subtilités de l’anatomie comparée, découvrant les points communs surprenants partagés entre les humains et les poissons. Soyez témoin des adaptations qui permettent aux poissons de prospérer sous l’eau et de se lancer dans des nages longue distance.

Chaque participant recevra un spécimen de perchoir personnel à disséquer, ainsi qu’un ensemble complet d’outils de dissection professionnels. Conçu pour les jeunes de 14 ans et plus, ce programme encourage les participants à approfondir leurs connaissances scientifiques et à développer des compétences pratiques de dissection, selon le communiqué.

Pour garantir une place, l’inscription est requise avant l’événement, le paiement intégral étant dû au moment de l’inscription. Les frais d’inscription sont de 25 $ par personne.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à l’événement, appelez le 630-444-3190 ou envoyez un courriel à [email protected].