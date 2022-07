Disséquer les mots que nous utilisons et pourquoi – Shaw Local

J’ai une expérience pour vous cette semaine.

Écoutez les mots que vous prononcez.

Écoutez ce qui sort de votre bouche lorsque vous parlez à votre conjoint ou partenaire, vos enfants, vos amis, votre famille, vos collègues, vos voisins et même votre animal de compagnie.

Quel est le contenu de vos conversations ? De quoi tu parles? De qui parlez-vous et comment ? Et pourquoi parlez-vous d’eux ? Parlez-vous de certaines personnes différemment des autres ?

Quel est le ton de vos conversations ?

Vos conversations sont-elles positives, aimantes et pleines d’espoir ? Ou sont-ils négatifs, critiques et destructeurs ?

Cherchent-ils à trouver le bien chez les autres, ou cherchent-ils à détruire ? Pourquoi?

Cela inclut également les mots que vous écrivez sur les réseaux sociaux.

Soyez conscient de ces questions et prenez des notes pour voir si vous remarquez une tendance.

Il y a une deuxième partie à cette expérience.

Écoutez le commentaire courant qui vous passe par la tête, lorsque vous êtes seul et lorsque vous êtes en public. Les mots que vous ne dites pas ou n’écrivez pas.

Comment sonne ce commentaire ?

Comment vous parlez-vous ? Comment parler des autres à soi-même, dans l’intimité de sa propre conscience ?

En quoi est-ce similaire ou différent des mots que vous prononcez à haute voix en public ?

Encore une fois, prenez des notes sur ce que vous remarquez et sur tous les modèles qui pourraient s’y trouver.

Le regretté écrivain spirituel Henri Nouwen a dit à juste titre que nous vivons dans un «monde verbeux».

La plupart du temps, nous sommes tellement occupés et pris par notre travail ou d’autres activités abrutissantes que nous ne réalisons même pas à quel point nous sommes inondés de mots.

Même lorsque nous sommes seuls et relativement « silencieux ».

Ce n’est pas un crime d’être verbeux. Si c’était le cas, je n’aurais pas de travail, et vous ne seriez pas en train de lire ceci en ce moment.

Ce qui compte, ce sont les mots que nous utilisons et comment nous les utilisons.

Parce que les mots, prononcés ou non, écrits ou non, ont de l’énergie. Énergie puissante.

Les écrivains et les conférenciers le savent et utilisent cette réalité pour influencer les autres.

Lorsque nous ne sommes pas conscients de la saveur des milliers de mots qui traversent nos esprits, nos cœurs et nos lèvres chaque jour, nous sommes alors inconscients de l’impact que nous avons sur le monde qui nous entoure.

Comment utilisons-nous nos mots ? Les utilisons-nous pour créer ou pour détruire ? Les goûtons-nous avant qu’ils ne sortent de notre bouche, compte tenu du type d’ondulations qu’ils affecteront dans le monde ?

Parce qu’ils créent des ondulations. Bons ou mauvais, ils créent tous des ondulations. Parfois, même des vagues. Et parfois, les gens se noient dans ces vagues causées par les mots qui sont sortis de notre bouche ou de nos doigts. Dans certains des pires cas, de jeunes enfants se sont suicidés à cause des mots négligents utilisés par leurs camarades de classe à leur égard ou à leur sujet.

Nous avons tous utilisé nos mots pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur ou pour le pire.

Aucun de nous n’a prononcé tous les mots positifs, et aucun de nous n’a prononcé tous les mots négatifs, que ce soit à nous-mêmes, ou à ou à propos des autres.

Mais lorsque nous nous efforçons de remarquer nos mots et d’où ils viennent – un endroit heureux ou un endroit moins heureux – nous pouvons commencer à nous demander pourquoi nous parlons ou pensons comme nous le faisons.

Quels sentiments, pensées et émotions se cachent sous les mots que nous utilisons envers nous-mêmes et envers les autres ?

Sommes-nous vraiment heureux pour nous-mêmes et pour les autres, ou soucieux de leur bien-être ? Ou sommes-nous mécontents de nous-mêmes et des autres, et peut-être même inconsciemment, utilisons-nous nos mots pour nous démolir ou démolir les autres ?

Pourquoi fait-on cela?

Sommes-nous en insécurité ? Jaloux? Frustré? Fâché? Peur? Égoïste? Impitoyable ? Irrité? Arrogant? Vaniteux?

Pourquoi fait-on cela?

C’est ce qu’on appelle être conscient de soi, et être conscient de soi n’est pas une mauvaise chose quand cela vous aide à surveiller votre comportement et à vous efforcer d’être une meilleure personne.

Devenir conscient de soi n’est pas non plus une entreprise une fois pour toutes. C’est un processus qui dure toute la vie, un processus qui, s’il est pris intentionnellement pour nous comprendre et comprendre pourquoi nous faisons les choses que nous faisons, peut produire des récoltes fructueuses pour nous-mêmes et pour les personnes avec lesquelles nous marchons sur cette planète.

Être conscient de soi peut faire de nous de meilleures personnes.

Pourquoi ne pas être conscient de vous-même, de vos paroles et de vos actions ?

Pourquoi ne pas écouter, puis chercher à changer vos propos et comportements nuisibles ?

Pourquoi ne pas être une meilleure personne ?