Disséquer la pièce de Trump sur la masculinité d’Arnold Palmer

Le discours de clôture de Donald Trump devant les électeurs lors d’un rassemblement en Pennsylvanie ce week-end a commencé par une diatribe sur les organes génitaux de la légende du golf Arnold Palmer. Non, vous n’avez pas mal lu cette phrase.

Cela a stimulé les recherches sur Google, suscité des attaques de la part des démocrates contre la vulgarité de l’ancien président et fait encore l’objet de plaisanteries parmi les professionnels de la politique deux jours plus tard.

Oui, c’était bizarre. Mais cela a également mis en évidence des dynamiques plus larges en jeu dans ce cycle, notamment l’accent mis par Trump sur l’hypermasculinité alors qu’il cherche à conserver son avantage auprès des électeurs masculins, en particulier des hommes plus jeunes.

Nous avons donc réuni cinq de nos journalistes pour analyser ce moment et discuter de ce que cela signifie pour une course qui, selon les sondages, sera marquée par le plus grand écart entre les sexes de l’histoire politique moderne.

Jonathan Laï : Commençons par le moment viral : Trump parle d’Arnold Palmer. Qu’en as-tu pensé ?

Holly Otterbein : D’un certain point de vue – celui que partage probablement la plupart des habitants de Washington, sans parler des nombreux électeurs critiques des banlieues – c’était grossier et étrange et montrait, peut-être, à quel point Trump est instable.

Mais d’un autre point de vue – celui que partagent certainement beaucoup de ses partisans – c’était drôle. Je pense que Trump essaie de déployer son sens de l’humour comme un outil dans la dernière partie de la campagne, en partie pour montrer qu’il est un « homme à hommes » et pour gagner le soutien des électeurs masculins.

Adam Wren : C’était un peu à couper le souffle. Ma première pensée était la suivante : est-ce de cela dont vous voulez vraiment parler dans le plus critique des États swing, à seulement quinze jours du jour du scrutin ? Quel consultant recommanderait cela ?

Et puis j’ai rapidement pensé : est-ce que quelqu’un est vraiment surpris par ce type de comportement de Trump ? Et cela ne contribue-t-il pas davantage à son image d’homme politique particulièrement authentique ? À maintes reprises, les électeurs m’ont dit que c’était ce qu’ils aimaient chez Trump : il dit ce qu’il pense. Et pour être honnête, Barack Obama a soulevé la question de la dotation dans un discours prononcé aux heures de grande écoute au DNC à Chicago. Ce genre de discours est désormais largement accepté, et particulièrement pour Trump, car il est ancré dans la perception des électeurs.

Quartier Myah : En fait, je n’ai pas trouvé ce moment choquant, TBH, compte tenu de ce que nous avons entendu de Trump dans le passé !

Mais j’ai immédiatement réfléchi à cela dans le contexte de l’écart entre les sexes que les sondeurs projettent pour cette élection, et je vois vraiment cela comme un autre exemple de Trump qui s’appuie sur son idée de la masculinité et cible les électeurs masculins (en particulier les jeunes hommes) que lui et d’autres Républicains. dans lesquels nous investissons depuis plusieurs années maintenant.

Bookeur de Brakkton : On accorde tellement d’attention à la référence de Trump au défunt golfeur – dirons-nous au club de golf – mais ce qui est légèrement négligé, c’est que dans ce même discours, l’ancien commandant en chef a décrit son challenger démocrate comme un vice-président « de merde ».

Cela représentait une escalade vulgaire dans ses insultes envers Kamala Harris. Lorsqu’on a interrogé Harris à ce sujet un jour plus tard lors de son entretien avec MSNBC, elle a pris la grande route en disant : « Le peuple américain mérite tellement mieux » et « Cela rabaisse le bureau ».

Ce n’est pas exactement le clapback auquel je m’attendais, surtout après cet été où Michelle Obama a semblé abandonner complètement son mantra « quand ils descendent bas, nous montons haut » de 2016.

Meridith McGraw : Quelqu’un a-t-il vraiment été surpris que Trump ait dit cela ? Il a récemment déclaré qu’Harvey Weinstein avait été « schlongé », un terme qu’il avait autrefois utilisé pour décrire la campagne primaire d’Hillary Clinton en 2008. Il a ouvert un débat en 2016 avec une blague sur la taille de sa virilité.

Trump dit tout le temps des choses grossières, et les discussions dans les vestiaires en font partie. certains de ses fans l’adorent et pourraient l’aider à attirer les jeunes électeurs masculins, un bloc électoral important pour la campagne Trump. J’étais à son rassemblement dans le Bronx et j’ai parlé à trois jeunes hommes et je leur ai demandé pourquoi ils aimaient Trump et ils étaient tous d’accord : ils le trouvaient hilarant. Cela étant dit, il y a beaucoup de partisans de Trump qui préfèrent qu’il quitte les vestiaires pour répondre au club house, c’est sous le bureau, c’est de mauvais goût, etc.

Mais pendant la campagne électorale, sa base est amusée par ce type de commentaires et cela reflète aussi plus largement à quel point la culture américaine dominante et la culture pop sont franchement vulgaires de nos jours.

Laï : Zoomons un peu sur cela : Trump s’est notamment lancé dans une discussion beaucoup plus longue sur Palmer et la masculinité, et il y a un lien clair avec l’idée de « discours dans les vestiaires ». Comment cela s’accorde-t-il avec ce que Trump fait plus largement en matière de masculinité ? Comment cela se joue-t-il avec une adversaire féminine ?

Réservateur : Le langage grossier joue bien pour la base de MAGA et aussi pour ceux qui ne sont pas convaincus par la candidature de Harris – qu’il s’agisse de son sexe ou du sentiment que les démocrates se penchent trop sur la politique identitaire.

Nous avons vu comment son historique de rencontres a été utilisé pour remettre en question ses qualifications. Cela donne une ouverture aux partisans de Trump pour justifier pourquoi elle ne devrait pas remporter la Maison Blanche. Cela n’étend pas la base de Trump, mais renforce les idées durcies sur Harris, ce qui, je pense, est le but.

Loutre: Trump fait clairement des blagues connardes en pensant à un public masculin. Et pour répondre au point soulevé par Meridith concernant les participants au rassemblement, cela peut être un outil puissant auprès des électeurs. Trump a utilisé son sens de l’humour à bon escient contre Clinton en 2016, et les électeurs avec qui j’ai parlé cette année-là ont souvent comparé les deux candidats en termes très sexistes (et souvent carrément sexistes) : il était « drôle », alors qu’elle était « sans humour » et « froid. »

Mais j’ai une théorie sur la raison pour laquelle cette année pourrait être différente. Harris s’est penchée sur son rire pendant la campagne électorale. Elle est constamment photographiée avec un grand sourire. Elle a même ri d’une des blagues de Trump lors du débat ! J’entends beaucoup de critiques à son sujet de la part des électeurs, mais « sans humour » n’en fait pas partie. Elle semble essayer de désamorcer ses attaques, de cette manière et d’autres.

Salle: Ouais, pour reprendre le point de Holly, je ne pense pas que ce soit aussi efficace que cela. Je repense toujours au lancement de la campagne de Harris. Sa candidature a vraiment pris d’assaut Internet. Il y avait des mèmes d’été, des vidéos d’elle dansant, des clips d’elle riant que les créateurs tissaient ensemble dans des montages viraux. je pense toujours à la vidéo d’elle et de sa soeurMaya, en riant de cet échange « Big Sister General ».

Et je pense que nous la voyons manœuvrer quelque chose qui est un défi pour une femme candidate aux élections. C’est la dynamique « elle est trop sérieuse » ou « oh, elle n’est pas assez sérieuse » avec laquelle les femmes doivent lutter. Et non, Harris ne s’appuie pas sur le caractère historique de la candidature, mais elle montre sa personnalité, s’appuie sur son prénom, son rire, tout en projetant le caractère sérieux et officiel du poste qu’elle brigue. C’est l’équilibre que sa campagne voulait atteindre depuis le début.

Roitelet: L’une des méta-conversations dans cette course – comme dans presque toutes les courses – qui a lieu en ce moment concerne l’authenticité. Ce candidat est-il réellement celui qu’il prétend être ? Et se comportent-ils d’une manière qui leur est fidèle ?

Regardons Harris : n’y a-t-il vraiment rien sur lequel elle aurait rompu avec Joe Biden ? Elle ne peut pas penser à une chose ? Pendant ce temps, les commentaires de Trump sur la virilité de Palmer – sans parler de sa séance photo très mise en scène en train de lancer des frites chez McDonald’s – cherchaient tous deux à transmettre son authenticité, même si l’un d’eux n’était pas chorégraphié par la campagne.

McGraw : Il y aura un doctorat. thèses sur le genre en Amérique en 2024 – et la fracture que nous constatons est une partie importante de cette élection. Nous constatons dans les sondages à quel point de plus en plus d’hommes sont attirés par Trump et les femmes par Harris. L’équipe de Trump en particulier a essayé d’atteindre des jeunes hommes qui, selon elle, pourraient être motivés à participer et diffusent des podcasts destinés aux hommes, se présentent à des événements sportifs comme le match des Steelers ce week-end ou des événements de lutte professionnelle, et poussent les mèmes à être diffusés. leur attention.

Salle: Meridith m’a fait réfléchir aux jeunes hommes et à l’efficacité avec laquelle Trump a présenté la course de 2024 comme une course de « force contre faiblesse ». Il en avait vraiment avec Biden – se penchant sur les attaques de la vieillesse – mais malgré le sexe de Harris, elle a en fait érodé cette perception. Et nous l’entendons tout le temps parler beaucoup de cela sur la piste – de la signification du mot « force » et de ce à quoi cela ressemble de la part d’un leader.

Loutre: Tout à fait, Myah. Et je pense que cela montre à quel point les perceptions de la masculinité dépendent également de l’âge. Trump a émasculé Biden en le décrivant comme trop vieux. Aujourd’hui, la campagne de Harris, d’une manière légèrement plus subtile, émascule Trump de la même manière : c’est le message pas si caché lorsque Harris dit que Trump est « faible » et « instable » et le critique pour ne pas avoir divulgué son dossier médical.

McGraw : Oui, et pour répondre à vos arguments, la campagne Harris tend vraiment à remettre en question le caractère de Trump et son aptitude à exercer ses fonctions dans la dernière ligne droite. Ils amènent d’anciens responsables de l’administration et des dirigeants républicains sur la piste pour en parler ou être témoins du comportement de Trump.

Réservateur : Mais ces attaques de Harris sont-elles efficaces ? Ils peuvent paraître dédaigneux, mais n’ont pas le dynamisme dont elle a fait preuve dans le débat où elle pourrait l’insulter en face.

Salle: Cela dépend à qui vous demandez. Mais disons simplement qu’ils ne réussissent pas à percer par eux-mêmes. Je pense que ces attaques peuvent être efficaces pour distraire Trump, en poussant un peu l’ours – que ce soit en raison de son âge ou de la taille de sa foule.

McGraw : Cela dépend de qui vous parlez, je pense. Dans un récent sondage New York Times/Sienne, Harris remporte 9 % des électeurs républicains. Je me risque à deviner que ces électeurs républicains ne sont pas ceux qui ont ri en entendant Trump parler de la virilité de Palmer.

Roitelet: Meridith fait valoir un point intelligent. Il est facile de permettre aux partisans de Trump de justifier et d’expliquer ces propos. Mais avec Harris si concentré sur l’attraction de républicains modérés, sont-ils toujours aussi disposés à lui laisser une large place ici ?

Loutre: Harris a en fait averti les électeurs de ne pas se laisser distraire par l’humour de Trump lors d’un événement de campagne destiné aujourd’hui aux républicains modérés. S’asseyant avec Liz Cheney dans la banlieue de Philadelphie, elle a déclaré : « Il y a des choses qu’il dit qui feront l’objet de sketchs, de rires et de blagues, mais les mots ont un sens venant de quelqu’un qui aspire à se tenir derrière le sceau du président. »

Laï : Une chose vraiment intéressante sur laquelle vous insistez tous, c’est que cela pourrait être joué de différentes manières pour différents publics. Il est facile d’argumenter dans n’importe quelle direction.

Alors déballons-le directement : en fin de compte, ce riff de masculinité de Palmer aide-t-il ou nuit-il à Trump ? Pourquoi?

Loutre: Tout dépend de la participation ! (Désolé !) Les jeunes hommes qui le trouvent drôle viendront-ils aux urnes ? Ou les républicains modérés aideront-ils Harris à faire grimper le score dans les banlieues parce qu’ils en ont assez de son truc ?

Salle: Tout à fait d’accord avec Holly. Je suis toujours coincé dans le cadre de mon point de départ : l’écart historique entre les sexes ce cycle et l’importance que les femmes blanches modérées vont avoir au cours de ces dernières semaines. Nous voyons les deux campagnes tenter de s’en prendre à ces électeurs. Et je suppose que je me demande comment ce genre de discours aidera Trump avec ces femmes tiraillées entre deux problèmes vraiment sérieux et importants : l’avortement et l’économie.

Je ne suis tout simplement pas sûr que lancer un rassemblement dans un État swing en parlant de la virilité de Palmer soit la meilleure utilisation du peu de temps qui lui reste pour attirer les gardiens de la clôture.

Réservateur : Eh bien, si je dois absolument prendre parti sur ce point, je dirais que cela aide, mais seulement par la plus petite des marges. Plus il peut continuer à jouer avec sa base et plus il peut recevoir de médias gagnés grâce à ses diatribes de conscience, plus cela aide, à certains égards, à annuler son important déficit de collecte de fonds par rapport à Harris. Cela pourrait l’aider à étouffer la campagne disciplinée que mène Harris.

McGraw : Mon TL;DR : je ne pense pas que cela fasse une différence. Tout s’est déroulé de manière plutôt prévisible : Trump a été qualifié d’obscène et profane par les médias et la gauche, certains dans sa base ont ri et il y a eu des yeux roulés ou des haussements d’épaules éprouvés de la part des Républicains qui ont laissé passer ce comportement parce qu’ils aiment sa politique. Je ne pense pas que ce riff – aussi grossier soit-il – change quoi que ce soit.

Trump fait des blagues de connards : la norme pour le cours.

Roitelet: Ce n’était ni un birdie ni un bogie, juste quelque chose dont il fallait parler autour d’un froid au club-house.