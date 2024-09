Disruptors x CDL : l’ère de l’innovation

Sonia Sennik : Comment réimaginer une économie à une époque de changements sans précédent ?

John Stackhouse : Et qui sont les perturbateurs à l’origine de ce changement ? Bienvenue dans Disruptors and CDL, the Innovation Era, une série limitée dans laquelle nous plongeons au cœur des technologies et des innovateurs qui refaçonnent notre monde. Je suis John Stackhouse, vice-président principal à RBC.

Sonia Sennik : Je suis Sonia Sennik, PDG de Creative Destruction Lab. Ensemble, nous créons le changement. Nous verrons comment le Canada peut exploiter l’innovation pour rester compétitif à l’échelle mondiale en cette période de bouleversements.

John Stackhouse : Voilà donc le problème : nous sommes à la traîne. Le taux d’adoption des technologies transformatrices, comme l’IA, au Canada est loin d’être à la hauteur de ce qu’il devrait être.

Sonia Sennik : Et ce n’est pas un problème technologique, c’est un problème économique. De l’intelligence artificielle à la biotechnologie, en passant par l’avenir de l’énergie et l’innovation postsecondaire, cette série collaborative entre RBC et Creative Destruction Lab explore les percées et les idées qui peuvent libérer le potentiel économique du Canada.

John Stackhouse : Nous parlerons aux innovateurs à l’avant-garde, à ceux qui changent notre façon de penser la productivité, la durabilité et l’avenir du travail.

John Stackhouse : et ce que nous pouvons tous faire pour construire un avenir meilleur.