Dispositions négligées – The New York Times

Le projet de loi établit un plafond annuel de 2 000 $ sur le montant d’argent que toute personne âgée paie pour les médicaments. Une fois que quelqu’un a atteint ce plafond, une combinaison du gouvernement fédéral, des assureurs privés et des sociétés pharmaceutiques paiera les factures restantes. Aujourd’hui, les médicaments contre le cancer, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et certaines autres maladies peuvent coûter beaucoup plus de 2 000 $ par année. La nouvelle disposition entrera en vigueur en 2025 et permettra à un petit pourcentage d’Américains âgés d’économiser des milliers de dollars par an.