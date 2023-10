LANSING, Michigan (AP) — La loi fédérale qui interdit aux assureurs de refuser des soins de santé en raison de conditions préexistantes ou de retirer les personnes à charge de la couverture de leurs parents jusqu’à l’âge de 26 ans est désormais codifiée séparément dans la loi du Michigan.

La gouverneure démocrate Gretchen Whitmer a signé jeudi une loi qui tente de reproduire la loi sur les soins abordables, connue sous le nom d’« Obamacare », dans la loi de l’État. Le gouverneur pour son deuxième mandat a déclaré plus tôt cette année que cette mesure proactive était nécessaire pour garantir que les résidents du Michigan « ne risquent pas de perdre leur couverture », en raison des futures décisions de la Cour suprême.

Dans le cadre de ce programme, les assureurs doivent fournir gratuitement des services essentiels, notamment des services de prévention, de santé mentale et d’urgence. Ils ne peuvent pas refuser ou limiter la couverture en fonction de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle, ni plafonner la couverture pour une année donnée ou tout au long de la vie d’une personne.

Même si « Obamacare » inclut déjà ces réglementations, il a fait face à de nombreuses contestations judiciaires au cours de ses 13 années d’existence, dont plusieurs ont été portées devant la Cour suprême des États-Unis.

Plus tôt cette année, un juge fédéral a annulé la disposition de soins préventifs de l’ACA. Un accord judiciaire a gelé la décision du juge alors que les appels sont en cours, ce qui signifie que la plupart des assureurs doivent toujours couvrir des choses comme le dépistage du cancer, le diabète et la santé mentale. Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux estime que 150 millions de personnes bénéficiant de régimes de santé privés ont bénéficié de services préventifs gratuits.

Whitmer a appelé l’Assemblée législative de l’État contrôlée par les démocrates à adopter les protections lors d’un « discours sur la prochaine étape » en août. La législation a été adoptée par la Michigan House en juin, avec plusieurs républicains rejoignant les démocrates, avant d’être approuvée par le Sénat de l’État selon les lignes partisanes.

Un certain nombre d’autres États ont codifié les dispositions de l’Affordable Care Act dans leur droit national. Mais des questions subsistent quant à leur efficacité. Les régimes autofinancés établis par des employeurs privés sont exemptés de la plupart des lois nationales sur les assurances, retardant ainsi l’impact de toute mesure étatique.