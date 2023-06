Dispositions criminelles du comté de Grundy publiées: 3 mars 2014

MORRIS – Le procureur de l’État du comté de Grundy, Jason Helland, a récemment publié les dispositions criminelles suivantes. Le bureau du procureur de l’État ne fait aucune déclaration quant à l’exactitude de ces informations. Dans tous les cas, les archives officielles du greffier doivent être consultées pour confirmation.

• Ziad Abulleil, 35 ans, de Pittsburgh, Pennsylvanie, a plaidé coupable de possession illégale de plus de 5 000 grammes de cannabis, un crime de classe 1, et a été condamné à quatre ans au Département correctionnel de l’Illinois avec une recommandation de camp d’entraînement. Abulleil doit payer plus de 9 500 $ d’amendes et de frais de justice.

• Mohammad Ali, 20 ans, de Joliet, a plaidé coupable de cambriolage, un crime de classe 2, et a été condamné à trois ans dans le Département des services correctionnels de l’Illinois avec une recommandation de camp d’entraînement. Ali doit payer environ 500 $ en frais de justice et dépens.

• Christian Banks, 19 ans, de Dwight, a plaidé coupable de cambriolage résidentiel, un crime de classe 1, et a été condamné à 228 jours dans la prison du comté et à cinq ans de probation. Les banques doivent payer environ 500 $ en frais et honoraires de justice et se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires.

• Tommy Collins, 35 ans, de Chicago, a plaidé coupable de possession illégale de plus de 15 grammes mais de moins de 100 grammes de cocaïne, un crime de classe 1, et a été condamné à quatre ans au Département correctionnel de l’Illinois. Collins doit payer plus de 2 300 $ en frais de justice et frais.

• David Corbin, 27 ans, de New Haven, Michigan, a plaidé coupable de possession illégale de plus de 5 000 grammes de cannabis, un crime de classe 1, et a été condamné à quatre ans dans le département correctionnel de l’Illinois avec une recommandation pour un camp d’entraînement. Corbin doit payer plus de 2 300 $ en frais de justice et frais.

• Brian Evans, 28 ans, de Coal City, a plaidé coupable de vol de plus de 10 000 $ mais de moins de 100 000 $, un crime de classe 2, et a été condamné à 180 jours de prison et à quatre ans de probation. Evans doit payer 35 000 $ en dédommagement et payer des frais d’ADN de 250 $.

• Chad Hicks, 34 ans, de Morris, a plaidé coupable de possession illégale d’une substance contrôlée, un crime de classe 4, et a été condamné à 30 mois de probation, condamné à soumettre un échantillon d’ADN et à payer des frais d’ADN de 250 $. Hicks a été condamné à payer plus de 700 $ en frais de justice et frais. Hicks a également été condamné à purger huit jours de prison et à effectuer 30 heures de travaux d’intérêt général.

• Jessica Huff, 32 ans, de Morris, a plaidé coupable de voies de fait graves contre un policier, un crime de classe 2, et a été condamnée à trois ans dans le Département des services correctionnels de l’Illinois. Huff doit payer environ 500 $ en frais de justice.

• Dawn Kyle, 46 ans, de Minooka, a plaidé coupable de vol, un délit de classe A, et a été condamnée à deux ans de libération conditionnelle. Kyle doit payer 187 $ en frais de justice et 14 248 $ en dédommagement.

• Jeremiah Pucci, 31 ans, a plaidé coupable de possession de plus de 5 000 grammes de cannabis, un crime de classe 1, et a été condamné à quatre ans de libération conditionnelle. Il a été condamné à payer plus de 7 800 $ en frais de justice et frais. Pucci a purgé quatre jours de prison.

• Jeremy Turner, 26 ans, de South Wilmington, a plaidé coupable de vol de moins de 500 $ avec une infraction de vol antérieure, un crime de classe 4, et a été condamné à trois ans dans le Département des services correctionnels de l’Illinois et condamné à payer des frais de justice de 247 $. Turner doit purger un an de libération surveillée obligatoire à la fin de sa peine de prison.

• Fernando Vigna, 20 ans, de Gardner, a plaidé coupable de cambriolage, un crime de classe 2, et a été condamné à 42 jours de prison et à cinq ans de probation. Vigna doit payer des frais d’ADN de 250 $ et doit se soumettre à des tests de dépistage périodiques.