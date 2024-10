Disponibilité des urgences virtuelles au Lewisporte Health Centre

Publié : 21 octobre 2024

Les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador (NL) informent le public que les services d’urgence de la clinique ouverte en dehors des heures d’ouverture du Lewisporte Health Centre sont soutenus par un médecin des urgences virtuel de :

Du mercredi 23 octobre à 16h30 au jeudi 24 octobre à 8h00

La clinique ouverte après les heures d’ouverture du Centre de santé Lewisporte offre des services d’urgence du lundi au vendredi de 16h30 à 8h00avec Couverture 24 heures sur 24 sur Samedi, dimanche et jours fériés.

ER virtuelle : Les salles d’urgence virtuelles contribuent à garantir une couverture des soins d’urgence 24 heures sur 24, sept jours sur sept, aux services d’urgence qui peuvent rencontrer des difficultés avec la couverture médicale locale. Lors d’une urgence virtuelle, les résidents peuvent se rendre aux urgences du Lewisporte Health Centre comme d’habitude. Il y aura un professionnel de la santé sur place, ainsi qu’un médecin ou une infirmière praticienne (IP) par vidéo. À bien des égards, une salle d’urgence virtuelle fonctionne de la même manière qu’une salle d’urgence traditionnelle. Pour en savoir plus sur les ER virtuelles, veuillezvisitez notre site Web.

Autres informations:Le Health Hub de NL Health Services est à la disposition des TOUS les résidents du centre de Terre-Neuve qui ont des problèmes médicaux non urgents et qui n’ont pas de médecin de famille. Les cliniques Health Hub sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 Les heures d’ouverture dépendent de la disponibilité du médecin. Pour joindre le Health Hub, veuillez appeler la clinique médicale de Gander au 709-381-0112 ou 709-381-0338 ou la clinique Killick de Grand Falls-Windsor au 709-292-8404. Les patients doivent s’attendre à une augmentation des temps d’attente pour les rendez-vous en personne et virtuels sur les sites Health Hub.

811 HealthLine est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour fournir :

des conseils médicaux (y compris des rendez-vous virtuels avec une infirmière praticienne qui peuvent généralement être pris en trois jours) ;

informations sur la santé; et

soutien en cas de crise de santé mentale.

Pour plus d’informations, veuillez visiter :https://www.lignesante811.ca/.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les fermetures temporaires de services dans toute la province, veuillez visiter :https://nlhealthservices.ca/find-health-care/updates/.

NL Health Services remercie le public de sa compréhension alors que nous continuons de nous concentrer sur la fourniture de soins sûrs et de qualité à la population de la région de Lewisporte.

-30-