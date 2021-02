Dispo, l’application de partage de photos de David Dobrik, prend son envol

Dispo, une nouvelle application de partage de photos qui imite l’expérience de l’utilisation d’un appareil photo jetable, prend son envol. Les gens réclament des invitations pour tester la version bêta. Les premiers utilisateurs font l’éloge de ses caractéristiques sociales. Et les investisseurs parient gros sur son avenir.

Dans l’application, les utilisateurs cadrent des photos à travers un petit viseur rectangulaire. Il n’y a pas d’outils d’édition ou de légendes; lorsque les images «se développent» – c’est-à-dire qu’elles apparaissent sur votre téléphone à 9 heures le lendemain – vous obtenez ce que vous obtenez. Plusieurs personnes peuvent prendre des photos sur le même rouleau, comme cela peut arriver avec un véritable appareil photo jetable lors d’une fête.

«Quand j’allais à des fêtes avec mes amis, ils avaient des appareils photo jetables partout dans la maison et ils incitaient les gens à prendre des photos toute la nuit», a déclaré David Dobrik, une star de YouTube et fondateur de l’application. «Le matin, ils rassemblaient toutes les caméras, regardaient les images et disaient:« Que s’est-il passé la nuit dernière? »(Il a utilisé un juron pour souligner.)

Lui et ses amis ont adoré le hasard de faire défiler des moments éphémères et oubliés. «Ce serait comme la fin de« The Hangover »tous les matins», a déclaré M. Dobrik, 24 ans. Il a commencé à publier ses photographies développées sur un compte Instagram dédié en juin 2019, et a rapidement accumulé des millions d’abonnés. D’autres influenceurs et célébrités, dont Tana Mongeau et Gigi Hadid, ont rapidement ouvert leurs propres comptes «jetables»; leur les fans ont emboîté le pas.