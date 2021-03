Le mode Naturel de l’écran peut sélectionner automatiquement la bonne gamme de couleurs pour le contenu (sRVB, DCI-P3 ou diverses autres gammes standard et non standard). Si vous préférez des couleurs vives, le mode Advanced AMOLED Wide Gamut couvre 139% du sRGB et 110% du DCI-P3, le 9 Pro est proche d’avoir la plus large gamme de couleurs jamais mesurée par DisplayMate.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy