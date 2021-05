Dispenses de brevets et impact sur les pénuries mondiales de vaccins

Le fait de renoncer à la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19 n’aidera pas à remédier à la pénurie mondiale d’approvisionnement, a déclaré le cofondateur d’une société biopharmaceutique basée au Massachusetts à CNBC.

La pression pour des dérogations aux brevets est un « théâtre politique » et ne permet pas intrinsèquement aux autres de créer des vaccins sûrs et efficaces, qui sont déjà très difficiles à fabriquer, a déclaré Jake Becraft, PDG et co-fondateur de Strand Therapeutics.

Son entreprise ne produit aucun vaccin Covid-19, mais développe une plate-forme pour créer des médicaments à ARN messager programmables, qui peuvent déclencher la propre réponse immunitaire du corps pour lutter contre les maladies.

« Nous devons nous engager dans ce que nous fabriquons déjà et le mettre à l’échelle dans le monde entier autant que possible », a déclaré Becraft lundi sur « Squawk Box Asia » de CNBC.