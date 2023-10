Disparue, présumée braconnée : Staten Island craint pour sa tortue bien-aimée

C’est le cas d’une tortue disparue.

Et ce n’est pas une bête ordinaire. L’énorme tortue serpentine, connue de tous sous le nom de Shnappy, pèse 50 livres et est un incontournable du quartier new-yorkais de Staten Island, où il réside depuis longtemps. Parc des Lacs Clove.

Et tandis que le reste de New York est aux prises avec de nombreuses crises, des récentes inondations à des problèmes récurrents comme la criminalité et la violence dans les métros, c’est la localisation actuellement inconnue de Shnappy qui inquiète de nombreuses personnes à Staten Island.

Shnappy et son ami Jeffrey, presque aussi grand, ont disparu il y a deux semaines, déclenchant une vague de théories du complot sur leur sort. De nombreux habitants soupçonnent des braconniers de les avoir emmenés pour manger de la soupe, mais personne ne le sait vraiment : aucun voleur de tortues n’a été filmé par les caméras de sécurité du parc.

« De manière anecdotique, nous savons que des membres de la communauté ont discuté de tortues qui auraient été retirées de ce parc, mais nous n’avons pas été témoins d’un tel événement », a déclaré le porte-parole du département des parcs, Gregg McQueen. « NYC Parks n’a reçu directement aucun récit spécifique ni aucun rapport 311 concernant des personnes capturant des animaux sauvages du parc Clove Lakes. »

« La faune joue un rôle important dans l’écosystème de notre ville, et il est essentiel que nous fassions tout notre possible pour protéger les animaux qui habitent les parcs et les espaces verts de notre ville. Il est illégal de retirer, de blesser ou de tuer des animaux dans les parcs. Si les New-Yorkais voient cette activité, ils doivent appeler le 911 », a-t-il ajouté par e-mail.

Mais il ne fait aucun doute que la disparition de Shnappy, qui serait un homme, et de Jeffrey, qui serait une femme, a laissé un vide émotionnel à Staten Island.

« Jeffrey est ici depuis toujours », a déclaré Natacha Beck, hôtesse du Stone House, un restaurant et salle de mariage surplombant le lac. Evoquant des braconniers présumés, ils « auraient dû savoir qui il était ».

Pour Stone House, les tortues géantes étaient un outil marketing. Mais ils étaient aussi assez intelligents pour nager chaque fois qu’il y avait des clients sur le pont. « Ils ne sont pas stupides », a déclaré Bella Trembone, 20 ans. « Ils voient des gens assis et viennent chercher du pain. »

« Nous ne les avons certainement pas mangées ici – nous n’avons pas de tortue au menu », a-t-elle ajouté. «Ils faisaient partie de notre vie, de la Stone House.»

Entre 50 et 75 ans, Shnappy, selon le New York Post, était connu pour ses appétits sexuels. Son accouplement avec Jeffrey aurait apparemment fait des bruits comme le « craquement d’une balle de baseball » sur une batte, selon le tristement célèbre tabloïd municipal qui est généralement plus obsédé par les manigances sexuelles des célébrités que par celles des tortues.

Un porte-parole du département des parcs a déclaré qu’ils pensaient que les deux hommes formaient un couple parce qu’ils nageaient ensemble.

S’ils étaient pris pour leur viande, Shnappy et Jeffrey ne seraient pas le premier crime lié aux tortues. Il y a cinq ans, un groupe de protection de la faune de Brooklyn publié sur les réseaux sociaux que cinq femmes ont été interrogées par la police et les agents du parc pour avoir attiré des tortues hors de l’eau et les avoir mises dans des sacs.

Mais ces derniers mois, des convocations ont été émises contre des individus pêchant illégalement des coques à Staten Island, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 dollars. C’est imprudent pour d’autres raisons également : le système d’égouts de Manhattan fait également office de collecteur d’eaux pluviales et le nombre de bactéries E. coli dans le port augmente après de fortes pluies.

Outre les tortues et les palourdes, la recherche de nourriture dans les parcs de la ville connaît un regain d’intérêt. « Wildman » Steve Brill, un végétalien qui dirige visites guidées de Central Park, affirme que ses expéditions comptent désormais jusqu’à 100 personnes. En 1982, à ses débuts, une seule personne s’est inscrite.

« Les gens s’intéressent davantage à l’environnement, à la nature et à l’écologie », dit-il à propos de l’essor de l’exploration de la nature en milieu urbain.

À cette période de l’année, ses clients rencontreront probablement des puffballs géants à spores violettes et jet-setter ; tête d’ours, poulet et champignons maitake ; les noix, y compris les glands de chêne blanc, les noix de gingko, les noix noires ; et le sassafras, une écorce de racine aux propriétés médicinales autrefois utilisée pour fabriquer de la bière de racine, et le mouron. La liste continue.

Mais même si les responsables du parc ferment les yeux sur la recherche de champignons, les reptiles amphibies sont différents.

«Je n’ai vu personne chasser des animaux dans les parcs», déclare Brill. « Ce doivent être des gens très rares et très méchants. Ils peuvent venir lors de mes tournées et obtenir toutes les herbes renouvelables, les mauvaises herbes, les baies, les noix, les champignons et les pissenlits dont ils ont besoin. Si les gens braconnent des animaux, c’est tout nouveau pour moi.