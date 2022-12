Disparu depuis 17 ans; la mère d’un homme de Kelowna espère qu’il rentrera à la maison

Cela fait près de 17 ans que Wendy Bosma a parlé pour la dernière fois à son fils Michael.

Bosma dit que son fils avait des problèmes de santé mentale et avait été admis au service psychiatrique de Kelowna peu de temps avant sa disparition le 9 janvier 2006.

« Il est sorti du service psychiatrique et c’est à la maison de transition qu’il est allé se promener… Je pense qu’il était environ 9 heures du soir et qu’il devait rentrer à 11 heures. Il n’est pas revenu.

Michael séjournait au centre de transition de Coral House et devait recevoir ses médicaments du personnel à 23 heures, mais ne s’est pas présenté.

“Nous n’avons été informés que le lendemain matin qu’il avait disparu, et c’est bien sûr en janvier, donc j’étais très inquiet.”

Bosma dit qu’une équipe de recherche a été immédiatement envoyée dans tous les endroits qu’il fréquentait, mais aucune trace de Michael n’a été trouvée.

« Au début, j’ai pensé, eh bien, nous allons le trouver. Je me demandais un peu où il était, mais il ne m’est jamais venu à l’esprit que nous ne le retrouverions jamais.

L’enquête sur la personne disparue est toujours ouverte.

« C’est l’une des choses que la GRC nous a dites au tout début et cela m’est toujours resté. Tant qu’il n’y a pas de corps, il y a de l’espoir. Au fil des années, je me rends compte que c’est de moins en moins probable, mais il y a un peu d’espoir, peut-être qu’il reviendra à la maison.

Après que Michael ait quitté la maison de transition, les enquêteurs ont confirmé qu’il avait utilisé sa carte de débit pour acheter de la bière au Jammer’s Cold Beer and Liquor Store. C’était la seule piste où le jeune homme était peut-être allé.

« C’était la dernière fois qu’il l’utilisait, mais il avait de l’argent sur son compte bancaire… Il avait un prêt étudiant. Donc, ce prêt étudiant a continué à retirer de l’argent de son compte jusqu’à ce que ce soit fait, puis nous avons commencé à recevoir des appels téléphoniques au sujet de ses prêts étudiants… J’ai juste raccroché parce que je pensais que c’était ridicule.

Bosma dit qu’elle a eu affaire à de nombreuses personnes essayant d’arnaquer la famille pour de l’argent, prétendant être une clairvoyante ou quelque chose du genre et connaissant des détails sur les allées et venues de Michael.

Un conseil est même venu environ deux ans après sa disparition pour dire que Michael avait été repéré au Texas.

Bosma dit qu’un garde forestier du Texas avait trouvé l’homme caché dans les bois et confirmé que son nom était Michael Bosma, mais ce n’était pas son fils.

Bosma dit qu’ils demandent des mises à jour annuelles sur l’affaire à la GRC. En raison du temps qui s’est écoulé, l’enquête de Michael est passée entre les mains de divers officiers.

Sans information nouvelle ou valide en 17 ans, Bosma spécule sur l’endroit où se trouve son fils.

«Quand il a pris sa bière, il se dirigeait vers le pont, le vieux pont. Il aurait pu sortir son pouce facilement, mais je crains qu’il n’ait sauté du pont.

Bosma dit d’après ses recherches qu’elle pense qu’il y a beaucoup de corps dans le lac Okanagan.

«Quand Aaron Derbyshire a disparu en septembre, ils ont en fait envoyé l’équipe de plongée de la police là-bas et ont plongé là-dessous. Nous avons demandé à la police de le faire, mais parce qu’il n’y avait aucune preuve réelle indiquant qu’il était même allé au pont, ils ne l’ont pas fait. Avec Aaron, il y avait plus de preuves, car il devait traverser. Il habitait du côté ouest, il aurait donc dû traverser le pont pour rentrer chez lui.

Michael avait 25 ans au moment de sa disparition et à moins de deux semaines de son anniversaire le 17 janvier.

Aujourd’hui, Michael aurait 42 ans.

“Nous ne l’avons pas déclaré mort, car c’est une chose très difficile à faire… Nous devrons éventuellement le faire, mais nous n’en sommes pas encore là.”

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Kelownamental healthmissing person