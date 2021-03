Disparition dans le désert, la culture bédouine traditionnelle vit en ligne

JERUSALEM – Lorsque Clinton Bailey a commencé à documenter la vie bédouine dans les années 1960, les tribus nomades vivaient à peu près comme leurs ancêtres, élevant du bétail, errant à la recherche de pâturages et plantant des tentes sous les étoiles. M. Bailey se joindrait à leurs migrations dans le sud du désert israélien du Néguev et dans la péninsule du Sinaï pendant des semaines à dos de chameau. Ils tenteraient leur chance en plantant des céréales en hiver, a-t-il dit, puis reviendraient des mois plus tard pour la récolte. Avec un magnétophone, une caméra et une jeep, il a passé les 50 années suivantes à enregistrer de la poésie orale bédouine, des négociations tribales et essais, entrevues avec les anciens, mariages et des rituels, des proverbes et des histoires. «J’ai décidé d’essayer de capturer cette culture», a déclaré M. Bailey. «Je pouvais déjà voir qu’il commençait à disparaître.»

Devenu octogénaire, M. Bailey a récemment fait don de ses archives de 350 heures de bande audio, de photos et de diapositives au Bibliothèque nationale d’Israël. Offrant un large portrait de la vie, de l’art, du droit, de l’économie, de l’histoire et des coutumes de ce qui était une société largement analphabète, les archives sont entièrement numérisées et cataloguées en ligne. Considérées comme uniques par leur profondeur et leur portée, les archives seront librement accessibles aux universitaires et aux chercheurs du monde entier et conserveront le trésor pour la postérité. «C’était une histoire de survie remontant à 4 500 ans», a-t-il déclaré, décrivant sa fascination pour la vie adaptée aux conditions difficiles de la nature. «J’ai vécu parmi les Bédouins, j’ai voyagé avec eux, je les ai écoutés et je leur ai posé des questions.» Mais avec l’imposition de frontières modernes, les restrictions gouvernementales sur les déplacements et l’empiètement du changement économique et technologique dans la région, la société et la culture bédouines traditionnelles, alors à l’aube d’une transition abrupte, ont pratiquement disparu depuis.

«En tant que Bibliothèque nationale, notre mandat est de documenter et de préserver toutes les cultures de ce pays», a déclaré Raquel Ukeles, responsable des collections de la bibliothèque et conservatrice de longue date de sa collection sur l’Islam et le Moyen-Orient. «Nous avons beaucoup de trous. C’est la première étape pour remplir la culture bédouine et, espérons-le, pas la dernière.

C’est un défi complexe. La transcription consiste à naviguer entre le dialecte bédouin familier et l’arabe littéraire standard. Outre l’identification des enregistrements par sujet, date et lieu, le but est de les rendre consultables en fonction de la confédération tribale, de la sous-confédération et de la tribu et du clan en question. Aidée par la récente normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis, une autre société issue de la culture bédouine traditionnelle, Mme Ukeles a été en contact avec des archivistes des Émirats au sujet d’une éventuelle collaboration. M. Bailey, originaire de Buffalo, New York, qui a également défendu les droits civiques des Bédouins en Israël, est pratiquement tombé dans sa quête de toute une vie. Après avoir étudié l’histoire islamique et l’arabe en Israël et obtenu un doctorat. de l’Université de Columbia, il est retourné en Israël en 1967. Une rencontre fortuite avec l’épouse de David Ben-Gourion, le fondateur de l’Etat israélien, conduit à un emploi d’enseignant l’anglais dans un centre éducatif du désert du Néguev. En faisant du jogging, il rencontrait des bergers bédouins et leur parlait. Ils l’inviteraient à retourner dans leurs tentes. Après la guerre de 1967, avec Israël aux commandes du Sinaï égyptien, il pouvait accéder à des tribus encore plus éloignées. «J’ai réalisé en leur rendant visite qu’ils avaient vraiment une culture différente qui aurait pu être aussi ancienne que la Bible», a-t-il dit. «Depuis, j’ai découvert que leur culture a environ 2 000 ans de plus que la Bible et a apporté une très grande contribution au judaïsme et à l’islam.»