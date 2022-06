« Disparition à Clifton Hill » (2020)

Diffusez-le sur Netflix et Hulu.

Le réalisateur Albert Shin s’appuie sur l’effroi dès les premières images de ce thriller canadien atmosphérique; quelque chose ne va pas ici, même si nous ne savons pas encore quoi. Abby (Tuppence Middleton) ne le sait pas non plus, mais elle a passé la majeure partie de sa vie hantée par l’incident d’enfance qui commence le film : une rencontre à moitié comprise au bord d’un lac au cours de laquelle elle a peut-être été témoin d’un enlèvement. Maintenant, en tant qu’adulte dont la vie s’effondre, elle fait ce que beaucoup d’entre nous font : elle ignore ses propres problèmes et devient obsédée par les détails de plus en plus particuliers d’un incident dont on se souvient à peine. Shin a une façon troublante de glisser son appareil photo et de regarder avec curiosité dans l’obscurité (littérale et figurative); le résultat est un mystère solide et morose sur les secrets enfouis et l’histoire bizarre. Bonus : une apparition bien étrange du trésor canadien David Cronenberg en tant que podcasteur grisonnant.

‘Demoiselle’ (2018)

Diffusez-le sur HBO Max.