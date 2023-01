Disparités raciales dans le cancer du sein métastatique triple négatif

Gènes. La disparité des TNBC ne peut pas être totalement expliquée par des facteurs de risque non biologiques. Il y a probablement d’autres différences génétiques impliquées, mais les scientifiques ne les ont pas encore trouvées. “Les populations d’ascendance noire et africaine sont sous-représentées dans les études génétiques”, déclare McCarthy.

O bésité. Il existe des preuves que cela peut alimenter le type d’inflammation qui conduit au TNBC. Et les femmes noires ont tendance à avoir des niveaux de graisse corporelle plus élevés que certains autres groupes. Mais la recherche sur le lien entre un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé et le TNBC est mitigée.

TNBC n’a pas d’hormones à cibler. Cela limite les choix de traitement et les chances de succès de chacun. Mais les chercheurs tentent de déterminer s’il y a quelque chose dans les tumeurs chez les femmes noires qui rend le cancer dans leur corps plus agressif dès le départ. Mais Winer pense que les différences génétiques ne sont probablement qu’une petite pièce du puzzle du taux de mortalité.

“Je pense qu’il s’agit bien plus de racisme, de pauvreté et de manque d’éducation (santé) et d’accès aux soins que de différences biologiques dans le cancer.”

Rachel Greenup, MD, est chef de la chirurgie mammaire chez Yale Medicine. Elle étudie comment les difficultés financières affectent le traitement du cancer et affirme que les chercheurs ont constaté que les femmes noires sont généralement confrontées à plus d’obstacles aux soins dans tous les domaines. Et cela peut créer un effet domino qui conduit à de mauvais résultats pour ce groupe.

Par exemple, les femmes noires ont tendance à avoir un revenu familial plus faible, des taux plus élevés de Medicaid ou pas d’assurance, et plus de problèmes de transport. Les femmes noires sont également plus susceptibles de perdre leur emploi ou leur assurance maladie après leur diagnostic de cancer du sein.