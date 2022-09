Disneyland présente le La princesse et la grenouille changent de thème de son manège emblématique Splash Mountain, dévoilant un modèle réduit de ses plans de rénovation. L’aventure du bayou de Tiana arrivera à Disneyland fin 2024, avec des imagineurs parlant dimanche à Expo D23 de Disney à Anaheim, en Californie, pour décrire le concept du manège.

Le trajet se déroulera en 1927, lorsque Tiana organise une fête dans son restaurant, Tiana’s Palace, pour les habitants de la Nouvelle-Orléans. Tiana découvre qu’il manque à sa célébration un “ingrédient spécial”, ce qui la lance dans un voyage à travers le bayou avec Louis l’alligator.

Les voix originales de la princesse Tiana, du prince Naveen, de Mama Odie et de Louis seront utilisées pendant le trajet. Anika Noni Rose (Tiana) est apparue en direct à D23 pour chanter les chansons emblématiques du film Almost There et Dig A Little Deeper. Le Dr Facilier, le méchant de Princess and the Frog, qui a péri à la fin du film, est notamment absent des plans de balade.

“La musique va être une partie importante de l’expérience”, a déclaré dimanche le président des parcs Disney, Josh D’Amaro, lors du panel Parcs et expériences à D23.

L’extérieur du manège sera illuminé et rougeoyant la nuit, avec ce que les imaginateurs appelaient la Nouvelle-Orléans et la magie du bayou.

Le modèle à l’échelle du manège montre le patch de bruyère retiré du bas de la chute de 49 pieds, un nouveau château d’eau peint avec un logo “Tiana’s food” et des bouteilles en verre colorées – comme celles du hangar à bateaux de Mama Odie – suspendues à le haut de la goutte. La souche d’arbre qui couronne le sommet de l’attraction a été remplacée par un bosquet de bayous, mais les bateaux en rondins semblent rester les mêmes.

Lors du Panel Parcs et Expériences Disney à la J23 ont également été annoncés les Expansion du multivers Avengers Campus à Disneylandla date d’ouverture de Tron Lightcycle Run à Disney World, le nom du prochain bateau de croisière Disney, San Fransokyo à California Adventure et un potentiel méchants, zone Coco et Encanto au Magic Kingdom.

