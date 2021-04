Disneyland rouvre; les cas de jeunes adultes augmentent; Épidémie en Inde

Les portes de «l’endroit le plus heureux du monde» s’ouvriront à nouveau vendredi matin pour la première fois en 412 jours – la plus longue fermeture pour Disneyland de ses 65 ans d’histoire.

Les choses ne seront pas tout à fait comme avant la pandémie, car des mesures de sécurité pour aider à prévenir la propagation du coronavirus seront en place, y compris l’absence de câlins de caractère et une ouverture de capacité de 25%. Vendredi marquera la première fois en plus d’un an que les clients pourront monter à bord des manèges et des attractions – et le nouveau campus Avengers devrait ouvrir ses portes en juin.

Cela intervient alors que l’État d’origine du parc enregistre un taux de 33 cas pour 100 000 habitants, mercredi matin. Le taux de la Californie est inférieur au tiers de la moyenne américaine de 116 cas, selon le San Jose Mercury News.

Pendant ce temps, les États-Unis devraient vacciner complètement 100 millions d’Américains d’ici la fin de ce week-end, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Également dans l’actualité:

►Le monde a signalé son 150 000 000e cas de coronavirus, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Et les États-Unis ont signalé leur 575 000e décès.

►Une augmentation record des infections au COVID-19 au Costa Rica a contraint le gouvernement à annoncer jeudi de nouvelles restrictions qui repousseront la réouverture économique du pays.

►Selon des données récentes du CDC, environ 92% des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna COVID-19 sont revenues pour leur deuxième injection.

► La représentante démocratique de Tucson, Alma Hernandez, qui était entièrement vaccinée, confirme qu’elle a été testée positive au COVID-19.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,28 millions de cas confirmés de coronavirus et 575000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: près de 150,1 millions de cas et 3,16 millions de décès. Plus de 305,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 237,3 millions ont été administrées, selon le CDC. Près de 99,6 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

📘 Ce que nous lisons: Les tribus amérindiennes luttent depuis longtemps contre des taux élevés de diabète. Le COVID-19 a rendu le problème encore plus urgent.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Les nouvelles directives du CDC sur le port de masques après la vaccination pourraient affecter les communautés de couleur, selon les experts

Les nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention, qui facilitent les recommandations de masquage extérieur pour les personnes entièrement vaccinées, peuvent entraîner des conséquences inattendues, en particulier pour les personnes de couleur, selon les experts de la santé.

La science soutient les nouvelles directives de l’agence, mais les experts affirment que l’assouplissement des restrictions des masques peut impliquer que la vaccination n’est plus qu’une question de choix, et qu’elle pourrait saper l’urgence d’atteindre les communautés vulnérables qui attendent toujours l’accès aux vaccins.

«La perception changeante que ce ne sont pas des problèmes signifie que l’attention portée à ces populations diminuera probablement», a déclaré Rachael Piltch-Loeb, chercheuse associée à la New York University School of Global Public Health.

Certains États ont déjà commencé à assouplir les restrictions.

Mais de nombreuses personnes à travers le pays ne sont pas vaccinées parce qu’elles n’ont pas accès à Internet, travaillent à plus d’un emploi, ne parlent pas anglais, vivent l’itinérance, vivent dans des zones rurales ou souffrent de santé chronique, a déclaré Kiran Savage-Sangwan, directeur exécutif du California Pan-Ethnic Health Network. Toutes sont des conditions que les études montrent affectent de manière disproportionnée les personnes de couleur. En savoir plus ici.

– Adrianna Rodriguez

Les Indiens-Américains se sentent impuissants alors que leur famille tombe malade en Inde

À 13000 kilomètres de là, Radhika Iyengar, résidente du New Jersey, s’inquiète pour sa mère de 82 ans à Bhopal, en Inde.

Sa mère souffre de COVID-19 mais ne peut pas obtenir un lit d’hôpital ou un réservoir d’oxygène alors que la pandémie atteint des niveaux catastrophiques. Iyengar reste à Millburn, New Jersey, désemparé, incapable de se rendre en Inde avec une grande partie du pays en lock-out.

« C’est tellement bouleversant », a déclaré Iyengar, au milieu de sanglots, dans une interview cette semaine. « Chaque maison a des COVID, des personnes malades. Des gens meurent dans des voitures, chez eux. »

Alors qu’une deuxième vague de coronavirus ravage l’Inde, les Indiens-Américains tentent d’atteindre leurs proches, organisent des secours et s’inquiètent tranquillement des proches pris dans ce qui est devenu la pire épidémie au monde.

Les histoires de morts enchevêtrées dans la bureaucratie et les pannes sont devenues lamentablement courantes en Inde, où les décès mercredi ont officiellement dépassé les 200 000 personnes. On pense que le véritable nombre de morts est beaucoup plus élevé. Le pays de près de 1,4 milliard a signalé mercredi 362 757 nouveaux cas confirmés, brisant les records mondiaux. Cela a poussé le nombre total d’infections du pays à plus de 17,9 millions, juste derrière les autorités américaines de la santé ont blâmé de nouvelles souches plus contagieuses du virus.

« L’Inde traverse actuellement la pire crise sanitaire », a déclaré Sapna Gupta de Short Hills. « Presque tout le monde est touché par le virus. Beaucoup perdent leurs proches et beaucoup ne peuvent même pas dire au revoir. » En savoir plus ici.

– Mary Chao, NorthJersey.com

Les nouveaux cas de COVID-19 sont principalement observés chez les jeunes adultes

Malgré une augmentation des vaccinations contre le COVID-19 et une baisse globale des infections, les responsables du comté de San Bernardino ont déclaré qu’une majorité de nouveaux cas sont observés chez des personnes plus jeunes âgées de 18 à 49 ans.

Les données des comtés montrent que les cas confirmés dans le groupe d’âge totalisent 161 680 cas, soit plus de la moitié des 295 806 cas signalés jusqu’à présent. L’âge médian des cas de coronavirus était de 37 ans jeudi.

«Un nombre considérable de ces personnes, dont beaucoup sont jeunes et en bonne santé, souffriront du coronavirus, et certaines nécessiteront une hospitalisation», a déclaré le directeur intérimaire de la santé publique Andrew Goldfrach dans un communiqué. «Certains mourront même – ce qui est navrant quand on considère à quel point il est facile de planifier un rendez-vous de vaccination gratuit.»

La tendance du comté semble faire partie d’un modèle à l’échelle de l’État.

Alors que les personnes âgées de 18 à 49 ans représentent environ 43% de la population californienne, les infections de ce groupe d’âge ont représenté plus de 57% – soit plus de 2 millions – du total des cas confirmés de l’État, selon le Département de la santé publique de Californie.

Et l’État n’est pas seul. Les dirigeants des hôpitaux de Washington ont déclaré qu’une quatrième vague de COVID-19 est de plus en plus chargée de jeunes patients et que certains souffrent d’une maladie plus grave qu’au début de la pandémie, a rapporté le Seattle Times. Et au Texas, les dirigeants rapportent que les jeunes sont moins susceptibles de se faire vacciner et qu’ils contractent donc plus fréquemment le COVID.

– Martin Estacio, Victorville Daily Press

Le maire Bill de Blasio dit que la ville de New York rouvrira le 1er juillet

New York, ses bars, restaurants et sites touristiques auront une « réouverture complète » le 1er juillet, a déclaré jeudi le maire Bill de Blasio.

«Nous sommes prêts à ramener la ville de New York pleinement le 1er juillet, tous les systèmes fonctionnent, car vous l’avez bien mérité», a déclaré de Blasio. Il a dit que les spectacles de Broadway pourraient prendre plus de temps parce qu’ils visaient un retour en septembre, mais que « certains des spectacles plus petits et plus intimes, nous ressemblerons peut-être plus à juillet, août, et nous déplacerons le ciel et la terre vers aidez-les à y parvenir. «

De Blasio a déclaré qu’il s’attend à ce qu’au moins 400 000 emplois perdus à cause de la pandémie reviennent d’ici la fin de l’année. Le maire a cité le taux de vaccination de la ville comme crucial pour l’effort, affirmant que 6,4 millions de New-Yorkais avaient déjà été piégés.

La ville a été parmi les plus durement touchées dans les premiers stades de la pandémie, lorsque les longues files d’attente se sont formées aux urgences et aux ventilateurs des hôpitaux. Plus de 32000 New-Yorkais sont décédés et plus de 900000 ont été testés positifs pour le coronavirus.

« Ce sera l’été de New York », a déclaré de Blasio. « Nous allons tous pouvoir profiter à nouveau de la ville. Et les gens vont affluer ici de partout dans le pays pour faire partie de ce moment incroyable à New York. »

Contribuer: The Associated Press