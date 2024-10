Disneyland Resort augmente les prix de la plupart des billets pour les parcs à thème

L’endroit le plus heureux du monde devient un peu plus cher.

À partir de mercredi, Disneyland Resort d’Anaheim augmente les prix de la plupart de ses billets de parc pour les participants de 10 ans et plus. Le prix de son offre la plus basse – un billet d’une journée pour un parc pour un jour de semaine moins fréquenté – restera le même, à 104 $. (Les prix des billets pour Disneyland Resort varient en fonction du jour et de la demande des consommateurs.)

Le prix de tous les autres billets d’une journée pour un parc les jours les plus populaires ainsi que des billets de plusieurs jours pour un parc augmentera entre 5,9 % et 6,5 %. Par exemple, le billet d’une journée et d’un parc le plus cher coûtera désormais 206 $, soit une hausse de 12 $ ou 6,2 % par rapport à son prix précédent de 194 $. Un billet de deux jours coûtera 330 $, en hausse de 20 $ ou 6,5 %.

Les responsables de Disneyland ont déclaré que les prix sont continuellement ajustés pour équilibrer la demande, optimiser la fréquentation et refléter la valeur que les visiteurs obtiennent dans les parcs.

« Il n’y a rien de tel qu’une visite à Disneyland Resort », a déclaré la porte-parole de Disneyland Resort, Jessica Good, dans un communiqué. «Nous proposons toujours une grande variété d’options de billets, de restauration, d’hôtels et d’offres promotionnelles tout au long de l’année, pour accueillir le plus de familles possible.»

Disneyland Resort augmente également les prix de son programme de pass annuel Magic Key, qui n’est actuellement disponible que pour le renouvellement et mis en pause pour les nouvelles ventes. (Les responsables de Disneyland ont déclaré qu’une autre opportunité de rejoindre le programme de pass s’ouvrirait plus tard cette année.)

Les prix des quatre laissez-passer différents ont augmenté de 100 $ ou de 125 $. Par exemple, la clé Imagine la moins chère coûtera désormais 599 $, en hausse de 100 $. Le pass de niveau suivant, appelé Enchant Key, coûte désormais 974 $, soit une augmentation de 125 $.

Les détenteurs du pass Magic Key bénéficient d’avantages supplémentaires, comme être parmi les premiers à monter sur la nouvelle attraction Tiana’s Bayou Adventure et recevoir un cadeau spécial en l’honneur de l’ouverture du manège. Ils bénéficieront également d’une réduction plus importante sur le Lightning Lane Multi Pass, anciennement connu sous le nom de service de saut de file Genie+, à certaines périodes de l’année. Le prix de ce service a également augmenté, passant de 30 $ à 32 $ pour les participants qui ont pré-acheté l’avantage.

Les tarifs du stationnement resteront les mêmes.

Les augmentations de prix surviennent alors que Walt Disney Co. est confrontée à un affaiblissement de la demande des consommateurs dans son unité de parcs.

Longtemps moteur qui a soutenu les coffres du géant des médias et du divertissement de Burbank, la division dite Expériences de Disney a déclaré un bénéfice d’exploitation de 2,2 milliards de dollars, en baisse de 3 % par rapport à l’année dernière, dans son dernier rapport sur les résultats trimestriels. Cette division comprend les parcs à thème Disney, ainsi que sa compagnie de croisières, ses marchandises et ses services de voyages et de loisirs tels que son complexe et spa Aulani à Hawaï.

Les responsables de Disneyland ont déclaré que la société a continué à investir dans ses parcs pour accroître la valeur pour les clients, y compris les célébrations saisonnières, les interactions avec des personnages spéciaux, les offres de nourriture et une nouvelle file d’attente au Haunted Mansion qui devrait bientôt faire ses débuts. Ils ont déclaré que la satisfaction des consommateurs à l’égard des parcs restait élevée.