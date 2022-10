Disneyland Resort annonce la célébration «Wakanda Forever»

Wakanda pour toujours !

Disneyland Resort célèbre le blockbuster de super-héros attendu dans le monde entier « Black Panther : Wakanda Forever » avec des activations spéciales au Disney California Adventure Park et une installation artistique dans le Downtown Disney District du 11 novembre 2022 (date de sortie du film) au 8 janvier 2023.

Downtown Disney District affichera une murale spéciale créée par l’artiste Nikkolas Smith qui a précédemment créé l’installation d’art viral “King Chad”.

Les clients peuvent également s’attendre à voir le puissant mastodonte Jabari M’Baku diriger l’expérience interactive “Way of the Jabari” au Avengers Campus.

Près du site de la forteresse des collectionneurs, le Black Panther Celebration Garden honorera l’héritage de la panthère noire dans la tradition wakandaise en invitant les invités à réfléchir sur les protecteurs légendaires du royaume.

Le marché Flavors of Wakanda dans le Hollywood Backlot servira des plats africains traditionnels, notamment du poulet Peri-Peri avec du riz Jollof jaune, Maafe – un ragoût de cacahuètes moulues avec des patates douces, des tomates, des pois aux yeux noirs et des épices servis avec du naan, Butterfly Pea Tea Lemonade , la boisson Dawa (vodka, limonade, miel, bière au gingembre et thé aux pois papillons), et plus encore.

Oh oui, nous en avons besoin pour regarder le film !

Parmi les autres offres spéciales, citons le gantelet porte-gobelet de Shuri disponible sur le marché Flavors of Wakanda, le palais Shawarma, le palais Shawarma Too et certains chariots de vente près du campus Avengers.

Dans « Black Panther : Wakanda Forever », la reine Ramonda (Angela Bassette), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Duc Winston), Okoyé (Danaï Gurira), et la Dora Milaje (dont Florence Kasumba) se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes à la suite de la mort du roi T’Challa.

Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) pour forger une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Présentation Ténoch Huerta en tant que Namor, roi d’une nation sous-marine cachée, le film (dont le patron de Marvel Kévin Feige annoncé comme la finale de la phase 4) met également en vedette Dominique Thorné (faisant ses débuts en tant que Ironheart), Michaëla Coel, Mabel Cadénaet Alex Livanalli.