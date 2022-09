Disney a annoncé dimanche toute une série de mises à jour pour ses parcs à thème californiens, dont le plus important est le Extension multivers du campus Avengers et des détails sur la La princesse et la grenouille rethème de Splash Mountain.

Pendant Disney Expo D23 à Anaheim, en Californie, Disneyland a également révélé que Pacific Wharf de California Adventure, dont le thème est actuellement autour de San Francisco, sera renommé San Fransokyo à partir de Big Hero 6 de 2014.

À San Fransokyo, vous pourrez dîner, magasiner et rencontrer Baymax.

Jon Favreau était également présent à J23 pour annoncer que le Mandalorien portant un animatronique Baby Yoda commencera à apparaître à Batuu, la terre sur le thème de Star Wars à Disneyland, à partir de novembre.

“Nous travaillons sur ce truc depuis des années”, a déclaré Favreau.

Mickey’s Toontown, quant à lui, rouvrira début 2023 avec le trajet sans rail Mickey’s Runaway Railway prêt à partir.

Le défilé Magic Happens de Disneyland, qui a débuté quelques semaines avant le La pandémie de COVID-19 a fermé les parcs depuis plus d’un an, sera également de retour l’année prochaine. Un nouveau spectacle nocturne pour Disneyland a également été annoncé, ainsi qu’un nouveau spectacle World of Color pour California Adventure.

Le président des parcs Disney, Josh D’Amaro, a également discuté vaguement de la Agrandissement de Downtown Disneydisant qu’il y aura “une douzaine” de nouveaux emplacements, dont une boulangerie à Porto.

Lors du Panel Parcs et Expériences Disney à la J23 ont également été annoncés les date d’ouverture de Tron Lightcycle Run à Disney Worldle nom du prochain bateau de croisière Disney et un potentiel méchants, zone Coco et Encanto au Magic Kingdom.