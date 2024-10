Disneyland lance un nouveau pass coupe-file coûteux

Vous voulez éviter autant que possible les files d’attente pour les attractions de Disneyland ? Et qu’êtes-vous prêt à payer pour ce privilège ?

Le Disneyland Resort d’Anaheim proposera une nouvelle option coupe-file appelée Lightning Lane Premier Pass, qui permettra à un nombre limité de clients de se diriger vers l’avant de la file d’attente sur les 24 attractions Lightning Lane de Disneyland et Disney California Adventure sans avoir à réserver un billet spécifique. il est temps de rouler.

Le coût ? 400 $ par personne.

Cela s’ajoute au prix d’entrée, qui commence à 104 $ pour des billets pour un parc les jours de semaine les moins fréquentés.

L’option sera disponible à l’achat à partir du 23 octobre et permettra aux participants de monter une fois dans chaque attraction Lightning Lane, en plus des avantages photo. Les participants peuvent acheter les pass jusqu’à deux jours avant leur visite, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Mais ils doivent toujours acheter un billet pour les parcs et faire une réservation pour y assister – et ajouter l’option Park Hopper s’ils envisagent d’utiliser pleinement le pass.

Les prix du Lightning Lane Premier Pass augmenteront l’année prochaine et varieront en fonction du jour et de la demande, bien qu’ils se situeront entre 300 et 400 dollars, ont indiqué les responsables de Disney.

Le pass sera également disponible à Walt Disney World en Floride à partir du 30 octobre, bien que son prix et son éligibilité soient différents de ceux de Disneyland Resort.

Les responsables de Disney ont déclaré que ce type de pass flexible à accès illimité était quelque chose que les clients demandaient et qu’il était une option dans d’autres parcs à thème depuis des décennies. La société ajustera le pass en fonction des commentaires des clients et de leur utilisation, ont indiqué des responsables.

Les parcs à thème proposeront toujours leur module complémentaire Lightning Lane Multi Pass actuel, qui commence à 32 $ et permet aux clients de réserver des heures spécifiques pour visiter des attractions plus populaires, et son option Lightning Lane Single Pass, qui représente des frais supplémentaires et permet aux participants de parcourez deux attractions non incluses dans le module complémentaire multipass.

L’annonce du Lightning Lane Premier Pass intervient juste une semaine après que Disneyland a annoncé des hausses de prix sur la plupart de ses billets pour les parcs à thème. Alors que son billet le plus bas, d’une journée et d’un parc, est resté à 104 $, les prix des billets pour les jours les plus populaires, ainsi que des billets de plusieurs jours pour un parc, ont augmenté entre 5,9 % et 6,5 %.

Les responsables de Disneyland ont déclaré que les prix sont continuellement ajustés pour équilibrer la demande, optimiser la fréquentation et refléter la valeur que les visiteurs obtiennent dans les parcs.

Les changements dans les parcs à thème surviennent alors que Walt Disney Co. fait face à un affaiblissement de la demande des consommateurs dans son unité de parcs. La division « expériences » du géant des médias et du divertissement de Burbank, qui comprend les parcs, les navires de croisière et les produits dérivés, a déclaré un bénéfice d’exploitation de 2,2 milliards de dollars, en baisse de 3 % par rapport à l’année dernière, dans son dernier rapport sur les résultats trimestriels.