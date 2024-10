Disneyland est sur le point de devenir encore plus cher à visiter

Planifier un voyage à Disneyland est souvent un rêve devenu réalité pour de nombreuses familles désireuses de profiter du parc d’attractions animé. Bien que son emplacement et son coût aient traditionnellement constitué des obstacles importants, le prix d’entrée au glorieux terrain de jeu de Walt Disney est devenu encore plus élevé.

Selon un nouveau rapport du sud de la Californie Registre du comté d’Oranger, Disneyland a augmenté le prix des billets pour ses laissez-passer quotidiens et annuels à ce qui ne peut être décrit que comme des niveaux historiques. Depuis le 9 octobre, les prix des billets pour Disneyland et Disney California Adventure ont augmenté de 6 %. De même, le prix du pass annuel Magic Key le moins cher de Disneyland a augmenté de 20 %.

En termes simples, les prix des billets pour un seul parc à sept niveaux de Disneyland ont augmenté pour atteindre les prix suivants :

Les personnes enclines à acheter le pass annuel Magic Key de Disneyland ont été confrontées à une augmentation de prix allant de 6 à 20 pour cent. Voici une répartition de l’augmentation du prix du pass Magic Key selon le registre du comté d’Orange :

Pour démontrer l’importance des prix des billets pour les personnes soucieuses de leur budget, le billet d’une journée pour un seul parc le plus cher de Disneyland a historiquement dépassé la barre des 200 $ pour la première fois en 69 ans d’existence. À titre de comparaison, ce billet exact ne coûtait que 96 dollars il y a dix ans.

Les billets de plusieurs jours ont connu une hausse de prix similaire. Désormais, les billets de parc pour deux jours sont passés de 310 $ à 330 $. De même, les billets de trois jours pour l’accès à un seul parc sont passés de 390 $ à 415 $.

Heureusement, tous les détails du prix des billets à Disneyland n’ont pas vu leur coût augmenter. Par exemple, le billet d’une journée pour un parc le moins cher est toujours à son prix d’environ 2019, soit 104 $. De plus, le billet d’une journée pour un parc le moins cher de Disneyland a maintenu son prix de 169 $. Afin de ne pas « effrayer les putes », comme disent les enfants, Disneyland propose de nouvelles promotions à prix réduits aux visiteurs potentiels du parc. Ces réductions comprennent des billets de 50 $ pour les enfants et une réduction de 25 % sur l’hôtel.

Bien qu’il ne semble y avoir aucune justification apparente à l’augmentation des prix autre que la simple cupidité alors que le parc se prépare à célébrer son 70e anniversaire l’année prochaine et le lancement de L’aventure du bayou de Tiana En novembre, l’Orange County Register souligne que les hausses du prix des billets du parc entraînent généralement un effet domino, les parcs à thème concurrents tels que Universal Studios et SeaWorld augmentant également leurs prix.

Espérons que l’esprit de compétition capitaliste soufflera dans le sens inverse, conduisant les parcs susmentionnés à relâcher leur emprise glaciale sur les portefeuilles des gens et à donner à leur revenu disponible plus de marge de manœuvre que ce que Disney a permis.

