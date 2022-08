Disneyland dévoile de nouveaux laissez-passer annuels “Magic Key” à des prix plus élevés

Disneyland a commencé à autoriser Les détenteurs de Magic Key pour renouveler leurs pass, avec quelques changements apportés à sa gamme de laissez-passer annuels. Surtout, les coûts ont augmenté.

La Dream Key haut de gamme n’est plus et a été remplacée par la “Inspire Key”, qui coûte 1 600 $ par an par rapport au prix de 1 400 $ de la Dream Key l’année dernière. Le deuxième laissez-passer le plus élevé, le Believe Key, coûte maintenant 1 100 $, soit 150 $ de plus que l’année dernière; la clé Enchant coûte 50 $ de plus à 700 $; et l’option la moins chère, la clé Imagine, est désormais au prix de 450 $ au lieu de 400 $ l’an dernier.

Mais même payer 1 600 $ ne vous permettra pas d’entrer à Disneyland 365 jours par an. Dates de blocage pour la clé Inspire incluent les vacances – du 21 décembre au 1er janvier – tandis que la clé Believe vous bloque également les samedis d’octobre et de décembre, le week-end de Thanksgiving, les 18 et 19 février, les 18 et 25 mars, la période de Pâques du 1er au 9 avril, le week-end du Memorial Day en mai, le 4 juillet et tous les samedis de juillet.

Les dates de blocage pour la clé Enchant incluent de nombreux week-ends toute l’année et tout l’été, et la clé Imagine ne semble pas permettre aux détenteurs de visiter Disneyland n’importe quel week-end.

Au-delà de l’augmentation des prix, les changements les plus importants apportés aux deux clés de premier niveau sont l’inclusion de remises pour Le nouveau système de laissez-passer rapide de Disney, Genie Plus. Les quatre clés sont désormais livrées avec 20% de réduction sur le prix de Genie Plus, qui coûte autrement 20 $ par personne et par jour. Les clés Inspire et Believe ont également ajouté des téléchargements illimités de photos numériques Disney PhotoPass – qui étaient auparavant inclus dans la version la plus chère des anciens laissez-passer annuels de Disneyland.

Disneyland n’autorise actuellement aucune nouvelle vente de clés magiques, privilégiant plutôt les renouvellements pour les détenteurs de clés. Vous avez 30 jours à compter de l’expiration pour renouveler.

Chaque clé magique de Disneyland et ce qu’elle comprend

Voici ce que vous obtenez avec chaque Disneyland Magic Key :

Clé Inspire — 1 600 $ :

Détenir six réservations à la fois

20 % de réduction sur Génie Plus

Téléchargements illimités de photos numériques Disney PhotoPass

20 % de réduction sur la marchandise

15 % de réduction sur les repas

Stationnement gratuit au parking Mickey & Friends, au parking Pixar Pals et au parking Toy Story

Croyez la clé – 1 100 $ :

Détenir six réservations à la fois

20 % de réduction sur Génie Plus

Téléchargements illimités de photos numériques Disney PhotoPass

10 % de réduction sur la marchandise

10 % de réduction sur les repas

50 % de réduction sur le stationnement au parking Mickey & Friends, au parking Pixar Pals et au parking Toy Story

Clé d’enchantement — 700 $ :

Détenir quatre réservations à la fois

20 % de réduction sur Génie Plus

10 % de réduction sur la marchandise

10 % de réduction sur les repas

25 % de réduction sur le stationnement au parking Toy Story

Imaginez la clé — 450 $ :

Uniquement disponible pour les résidents du sud de la Californie

Détenir deux réservations à la fois

20 % de réduction sur Génie Plus

10 % de réduction sur la marchandise

10 % de réduction sur les repas

25 % de réduction sur le stationnement au parking Toy Story

Le système Magic Key a été introduit l’année dernière pour remplacer le système de laissez-passer annuel de longue date de Disneyland qui était annulé pendant le parc Arrêt de la pandémie de COVID-19.